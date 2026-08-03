Youtuber Adrian Peachy recibió fuerte llamada de Las Guiribitey y hasta La Dura se involucró: «Estaban dispuestas a demandarme»

El youtuber cubano Adrián Peachy reveló este domingo que hace dos meses recibió una llamada por FaceTime de las influencers cubanas Taty y Camila Guiribitey, madre e hija radicadas en Miami, en la que le informaron que estaban dispuestas a demandarlo por un video que había publicado en su canal de YouTube.

El relato, compartido en un video de TikTok que acumuló casi 196,000 vistas, encendió la conversación en la comunidad cubana de Miami.

Según Peachy, todo comenzó el 13 de junio, cuando publicó en YouTube una reacción a una polémica de redes sociales que involucraba a las Guiribitey. Al día siguiente recibió la llamada. «Estaban dispuestas a demandarme, que me iban a demandar por el video que yo había publicado, pero que teniendo en cuenta mi situación migratoria prefirieron no hacerlo», relató el creador de contenido.

El youtuber describió la conversación como una amenaza velada. Según su versión, durante la llamada se le mencionó que las Guiribitey tienen vínculos con figuras políticas de peso en Florida, entre ellas la congresista María Elvira Salazar y el secretario de Estado Marco Rubio, y que llevarse bien con ellas podría traerle más beneficios que lo contrario.

«Recibí eso como una amenaza, el hecho de que me llames para informarme que conoces a varios políticos como María Elvira Salazar, Marco Rubio, y que llevarme bien contigo puede traerme más beneficios que llevarme mal», afirmó Peachy en el video.

También señaló que en la llamada se le indicó que el abogado de las Guiribitey trabaja por nómina, lo que implicaría que iniciar una demanda no les representaría un costo adicional.

La influencer conocida como La Dura (Diliamne Jouve González) también apareció mencionada en el episodio, en su video en YouTube con todos los detalles explicó que esta, a quien considera amiga cercana, intentó mediar entre ambas partes.

Peachy esperó dos meses antes de hacer pública la situación. En su video subrayó la diferencia legal entre difamación y opinión: «Difamar y opinar no son lo mismo. Difamar es un delito, obviamente está penado por la ley. Opinar está protegido por la primera enmienda de este país».

Lo que más le molestó, dijo, fue el uso de su situación migratoria como herramienta de presión. «Se aprovecharon de una situación migratoria por la que cientos de miles de personas viven hoy con miedo para tratar de silenciar a alguien, repito, porque no te gustó su opinión», señaló.

Peachy también apuntó a lo que considera una contradicción: «Critican a la dictadura cubana y dicen apoyar al exilio cubano cuando tratan de hacer lo mismo al silenciar a las personas que no han cometido ningún delito».

El youtuber cerró su mensaje con una declaración directa: «No me callé en Cuba y aquí no me van a callar».

Hasta el momento ninguna de las Guiribitey ha dado su version de lo ocurrido con el youtuber.