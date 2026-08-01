Eddy Ceballos envía carta desde prisión: «Soy un artista, no un espía»

El humorista cubano Eddy Ceballos, creador del canal satírico Despingovery Channel, envió una carta desde prisión en la que rechaza los cargos de espionaje que enfrenta y reafirma su identidad como artista. El texto fue transcrito y publicado en Facebook por su madre, Marieta Pérez Alfaro, porque Ceballos no tiene acceso a medios propios desde su arresto.

El humorista lleva dos meses detenido sin que el caso haya llegado a juicio. Fue arrestado el 1 de junio de 2026 en el municipio Diez de Octubre, La Habana, tras publicar un video en el que exploraba una instalación militar abandonada con misiles soviéticos de los años 60, sistemas antiaéreos y búnkeres de la Guerra Fría.

«Hace dos meses ya que me encuentro privado de libertad y a la espera de un juicio, acusado de cometer el delito de espionaje contra la seguridad del estado cubano. Pareciera un chiste..., pero no lo es», escribe Ceballos en la carta.

La carta compartida en Facebook por su madre.

En el texto describe sus condiciones de reclusión: «confinado en una celda, con escasez de alimentos y de agua, alejado de mis seres queridos». Y es categórico sobre su inocencia: «Soy un artista, no un espía; un humorista que muestra la realidad que está a la vista de todos, no un delincuente».

La Fiscalía cubana investiga formalmente a Ceballos por espionaje, según informó la agencia EFE el 26 de junio de 2026. Los cargos se enmarcan en el artículo 116 del Código Penal cubano, que contempla penas de 10 a 30 años, cadena perpetua o incluso pena de muerte en los supuestos más graves.

La acusación inicial fue «invasión de propiedad militar», figura que la organización jurídica Cubalex señaló que no existe en el Código Penal vigente. El caso fue luego reencuadrado bajo el delito de «revelación de secretos concernientes a la Seguridad del Estado». La familia de Ceballos ha indicado que la instalación filmada había sido desactivada en 2025.

El camarógrafo Christian Rodríguez Riverón también fue detenido unas dos semanas después del arresto del humorista y permanece recluido en la instalación conocida como «El Reloj Club», en Boyeros, La Habana, enfrentando igualmente cargos de espionaje.

El 11 de julio, el régimen trasladó a Ceballos de noche desde el Combinado del Este —prisión de máxima seguridad— al centro de interrogatorio conocido como «100 y Aldabó», impidiendo una visita familiar programada. Su esposa, Daniela Escarra, ha denunciado públicamente que «están rompiendo una familia» y que la hija pequeña de la pareja espera el regreso del padre.

En la carta, Ceballos agradece el respaldo recibido y describe el apoyo popular como un sostén vital: «Cada publicación, cada gesto, cada mensaje ofrece luz en medio de tanta oscuridad y dolor».

El texto cierra con una promesa y una imagen que resume el espíritu de su trabajo: «Mantengo la esperanza de encontrarnos para seguir compartiendo las crónicas de la descojonancia por las calles de mi querida, agujereada y rota Habana. Con la fe y el amor intactos, Eddy Ceballos».