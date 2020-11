Ana de Armas a Broselianda Hernández: "Fue un honor aprender de ti"

La actriz Ana de Armas no se quedó sin dejar su mensaje en honor a Broselianda Hernández, fallecida esta semana en la ciudad de Miami a sus 56 años.

"DEP Brose. Fue un honor conocerte y aprender de ti", expresó la joven actriz en una historia de la red social Instagram.

Captura de Instagram

Como Ana de Armas, muchos otros artistas han dedicado sentidas palabras a uno de los rostros más sublimes del teatro, la televisión y el cine en Cuba.

La actriz cubana Susana Pérez dijo: "Yo la admiro mucho como actriz, su voz, su temperamento, toda ella", sostuvo.

También se hizo varias preguntas alrededor de su muerte, que hasta hoy sigue siendo un misterio para todos.

"¿Se pudo evitar? No sé. ¿Ella era consciente de su depresión? ¿Eran partícipes sus familiares? Tampoco lo sé", sostuvo Pérez, quien además dijo que desde hace más de un año no veía a Broselianda, aunque fue "notando en las cosas que publicaba que no estaba del todo bien".

La joven actriz cubana Camila Artecha recordó a Broselianda y se mostró destrozada por la pérdida.

"Así te quiero recordar, única como solo tú podías serlo, con tus ocurrencias, con tus enseñanzas. Tengo el corazón partido en mil porque solo los amantes de la vida sobreviven, tú sobrevivirás en mí y en la historia de Cuba mi Brose", escribió Arteche.

Por su parte, Luisa María Jiménez está evidentemente en shock con la muerte de Broselianda.

“Pienso que era muy frágil en el fondo y el dolor tiene un límite. Nunca lo sabremos bien. Llevaba su pena. Eligió morir y cuando uno elige morir es porque ya no puede más, nadie se muere en vano. Elegir quitarse la vida es algo bien, bien duro. Y escogió morir como Alfonsina, se lanzó al mar, se metió al agua y creo que, no sé si estará bien decirlo, pero hasta para morir fue una artista”, asegura.

El cuerpo de Broselianda Hernández fue encontrado en las aguas de Miami Beach este 18 de noviembre, y hasta el momento se desconocen oficialmente las causas de su muerte.

No obstante, se ha confirmado que el cuerpo no presentaba síntomas de aparente violencia.