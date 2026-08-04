¡El reparto está de fiesta! Rey Tony está de cumpleaños: Así celebró sus 28 el cantante de «Dichávate» en Miami

Rey Tony, integrante del dúo de reparto cubano Los Titis, cumplió 28 años y lo celebró por todo lo alto en Miami con una fiesta privada de lujo que él mismo documentó en sus historias de Instagram..

El escenario de la fiesta, montado junto a una piscina, lucía un imponente backdrop en colores negro y dorado con la leyenda «Happy Birthday Rey Tony 28 Los Titis», decorado con un micrófono vintage dorado, una corona y un skyline de ciudad entre palmeras.

La torta de cumpleaños estuvo a la altura del evento: dos pisos de temática musical con la figura de un cantante con sombrero y micrófono, el número «28» en dorado y la leyenda «Los Titis» en la base, además de llamativas decoraciones en forma de emojis tridimensionales —un pollito saliendo del huevo y un diablo morado— que le dieron un toque personal y divertido.

Otra historia mostró una reunión íntima en el interior de la residencia, donde varios amigos del artista, vestidos de blanco, compartieron el momento junto a una hookah roja y vasos de plástico, en un ambiente más relajado y cercano.

El propio Rey Tony acompañó una de las publicaciones con el texto «Feliz cumple a mi » y la canción Happy Birthday de Jovanie de fondo.

El cumpleaños llega en el mejor momento de la carrera del artista. Junto a Helabusador y Ya Ice Dilan, Rey Tony protagonizó uno de los mayores fenómenos del reparto cubano con «Dichávate», lanzado el 24 de diciembre de 2025, que acumula más de 112 millones de streams en Spotify y 88 millones de reproducciones en YouTube.

El tema llegó al Top 50 de Spotify España, donde se mantuvo 126 días en listas, y generó casi 10 millones de creaciones en TikTok, consolidándose como uno de los mayores éxitos internacionales del género.

Días antes de su propio cumpleaños, Rey Tony también celebró el sexto cumpleaños de su hijo Antonio en Orlando, una semana cargada de festejos para el artista.

¡Muchas felicidades!