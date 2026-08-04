EE.UU. refuerza su inteligencia en Cuba para aumentar la presión sobre el régimen

Estados Unidos ha reforzado durante los últimos meses su capacidad de recopilación de inteligencia en Cuba, una medida que amplía la presión de la administración de Donald Trump sobre el régimen de La Habana, aunque por ahora no existen indicios públicos de que Washington haya aprobado una operación militar contra la isla.

La información fue revelada este martes por Politico, que consultó a dos personas familiarizadas con los planes del Gobierno estadounidense. Ambas hablaron bajo condición de anonimato debido al carácter sensible y potencialmente clasificado de las actividades descritas.

Una de las fuentes aseguró que Estados Unidos envió recientemente a Cuba personal y otros recursos de inteligencia, pero evitó precisar su número, funciones o las agencias involucradas para no comprometer operaciones en curso.

La otra se limitó a describir el movimiento como una ampliación de la «presencia» de la CIA en territorio cubano.

La comunidad de inteligencia estadounidense está integrada por 18 componentes civiles y militares, entre ellos la CIA, la Agencia de Inteligencia de Defensa, la Agencia de Seguridad Nacional y varias dependencias de las Fuerzas Armadas.

Politico no pudo determinar cuáles participan en el despliegue relacionado con Cuba.

No obstante, el aumento de los recursos de inteligencia no confirma por sí solo que exista una intervención militar en preparación, aunque una de las fuentes consideró que constituye un paso táctico que podría facilitar una operación de esa naturaleza, pero sí reconoció que no están definidos su alcance, sus objetivos ni la forma que adoptaría.

La segunda fuente situó el movimiento dentro de una estrategia más amplia para obligar al régimen cubano a realizar cambios y afirmó que Washington utilizará «todas las herramientas convencionales», incluidos los recursos de inteligencia.

Aclaró, no obstante, que Trump todavía «prefiere la diplomacia» como vía para alcanzar sus objetivos.

En un correo interno obtenido por Politico, un alto funcionario del Departamento de Estado afirmó que el régimen cubano está «exportando el resentimiento anticolonial y tercermundista» hacia instituciones estadounidenses, una formulación que refleja el endurecimiento de la campaña pública de Washington contra La Habana.

Las operaciones militares estadounidenses suelen estar precedidas por una intensificación de la recopilación de información, pero Politico subrayó que las posibilidades derivadas del actual despliegue en Cuba abarcan desde ampliar el conocimiento sobre el régimen hasta intentar reclutar funcionarios, militares o ciudadanos dispuestos a colaborar con Washington.

La guerra con Irán, que se aproxima a su sexto mes, no habría desplazado a Cuba de las prioridades de la administración. Una de las fuentes sostuvo que Washington no necesita resolver primero ese conflicto y describió a la isla como «una enorme prioridad para Rubio», en referencia al secretario de Estado Marco Rubio.

La CIA declinó comentar el reporte. La Casa Blanca, la Agencia de Inteligencia de Defensa y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional tampoco respondieron a las solicitudes de Politico.

El antecedente que incrementa la atención sobre estos movimientos es la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026. La inteligencia estadounidense desempeñó un papel determinante en la localización del entonces gobernante venezolano antes de la operación militar que terminó con su traslado a Estados Unidos.

Además, el refuerzo ocurre después de que el director de la CIA, John Ratcliffe, viajara a La Habana el pasado 14 de mayo y comunicara a funcionarios cubanos que Estados Unidos estaba dispuesto a abordar seriamente asuntos económicos y de seguridad, pero solo si el régimen realizaba «cambios fundamentales».

Posteriormente, el Departamento de Justicia hizo pública una acusación sustitutiva contra Raúl Castro y otros cinco implicados por sus presuntas responsabilidades en el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro personas. Los cargos constituyen acusaciones y los procesados conservan la presunción de inocencia.

La actividad de inteligencia humana se suma a la vigilancia técnica desplegada alrededor de la isla. Desde febrero, aeronaves P-8A Poseidon, RC-135V Rivet Joint y MQ-4C Triton han acumulado más de 150 horas de misiones de reconocimiento en torno a Cuba, según datos de seguimiento citados previamente por medios estadounidenses.