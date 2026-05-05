¡El barrio entero en la calle! Así fue el impactante recibimiento a esta cubana tras dos años fuera

Una cubana conocida en TikTok como «La negrita de rey» publicó el pasado 28 de abril un emotivo video de su regreso a Cuba después de dos años de ausencia, y las imágenes del recibimiento que le dio su comunidad no han dejado a nadie indiferente.

El clip de 57 segundos, grabado desde una perspectiva elevada durante la noche, muestra un grupo numeroso de personas reunidas al aire libre —en lo que parece un parque o área verde— para darle la bienvenida.

«Después de dos años... volvemos a casa», escribió la protagonista sobre las imágenes, acompañadas de la bandera cubana y un corazón rojo.

La descripción del video resume en pocas palabras lo que sienten miles de cubanos en situaciones similares: «Dos años de espera, un abrazo que lo vale todo» y «Volver a Cuba no es un viaje… es un sentimiento».

El reencuentro de «La negrita de rey» se suma a una tendencia que lleva meses consolidándose en TikTok: cubanos de la diáspora que documentan sus regresos a la isla tras años de separación y generan reacciones masivas entre la comunidad cubana global.

En enero de este año, la usuaria @barbara.ana18 protagonizó una tremenda fiesta en su barrio de Cienfuegos al regresar de Estados Unidos, con conga incluida.

En marzo, @nanyliam96 fue recibida con alfombra roja en medio de una calle de tierra, en un gesto que arrancó carcajadas por su creatividad improvisada.

En abril, Maithe Domenech compartió su reencuentro tras dos años fuera con una frase que resonó entre la diáspora: «Le puse una curita al corazón».

También en abril, Yaniuska López regresó de Angola declarando que «regresar no significa fracasar», una afirmación que conectó con quienes sienten el peso del juicio social sobre el retorno.

En septiembre de 2025, otro migrante fue recibido con fiesta multitudinaria en su barrio tras siete años fuera, incluso en medio de un apagón general.

Y en enero de este año, otra cubana volvió a la isla tras 12 años de ausencia en un reencuentro que también conmovió a miles.

Detrás de cada uno de estos videos hay una realidad dolorosa: más de un millón de cubanos han abandonado la isla desde 2021, reduciendo la población de 11.3 millones a entre 8.6 y 8.8 millones, una caída de aproximadamente 24%, según datos citados por Bloomberg Línea.

La crisis económica, los apagones prolongados y la represión política han prolongado las separaciones familiares durante años, convirtiendo cada regreso en un acontecimiento de alta intensidad emocional.

El caso de una niña que pensaba recibir un regalo de cumpleaños y el regalo era su padre ilustra hasta qué punto estos reencuentros trascienden lo individual: «Solo los que vivimos esta lejanía sabemos lo que se siente», escribió el padre en su publicación.