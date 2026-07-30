Esperó tres años para este reencuentro en Cuba y así fue la reacción de su familia

Una joven cubana residente en Guyana compartió el martes en TikTok el momento en que volvió a abrazar a su familia en Cuba tras tres años de separación, en un video que captura el emotivo reencuentro y que rápidamente acumuló miles de visualizaciones.

La protagonista, identificada como Lidney en la plataforma, llegó en automóvil hasta donde su familia la esperaba en plena calle. Al bajar del vehículo, su madre y sus seres queridos corrieron hacia ella y se fundieron en un abrazo entre lágrimas de alegría.

«Reencuentro con mi familia después de 3 años. Gracias mi Dios por tanto», escribió la joven al describir el clip de tres minutos y 18 segundos.

El video forma parte de una tendencia que no cede en TikTok durante 2026: cubanos emigrados que regresan a la isla tras años de ausencia y graban el instante del reencuentro con sus familias. Estos clips, cargados de abrazos y llanto, se viralizan con regularidad y reflejan el drama humano del éxodo cubano.

El caso de Lidney tiene un contexto migratorio particular: Guyana se ha convertido en uno de los destinos emergentes de la emigración cubana, impulsado por el auge petrolero del país y la eliminación del visado para ciudadanos de la isla.

El regreso a Cuba no es sencillo ni frecuente. El costo de los pasajes puede superar los 1,000 dólares, una barrera que posterga los reencuentros durante años. Las visitas de emigrados a la isla cayeron un 22,6% en 2025, con apenas 228,091 regresos frente a 294,816 en 2024, lo que convierte cada abrazo en un acontecimiento especialmente poco frecuente para las familias separadas.

En ese contexto, videos como el de Lidney —etiquetados con #reencuentrocubano y #cubanosporelmundo— se repiten semana a semana en las redes sociales, con separaciones que van desde tres hasta 20 años, y que muestran escenas similares en aeropuertos, calles y hogares de toda la isla.

Tras tres años lejos de los suyos, Lidney resumió en pocas palabras lo que miles de cubanos en el mundo anhelan vivir: «Gracias mi Dios por tanto».