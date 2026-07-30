Esperó tres años para este reencuentro en Cuba y así fue la reacción de su familia

Una joven cubana residente en Guyana compartió el martes en TikTok el momento en que volvió a abrazar a su familia en Cuba tras tres años de separación, en un video que captura el emotivo reencuentro y que rápidamente acumuló miles de visualizaciones.
La protagonista, identificada como Lidney en la plataforma, llegó en automóvil hasta donde su familia la esperaba en plena calle. Al bajar del vehículo, su madre y sus seres queridos corrieron hacia ella y se fundieron en un abrazo entre lágrimas de alegría.
«Reencuentro con mi familia después de 3 años. Gracias mi Dios por tanto», escribió la joven al describir el clip de tres minutos y 18 segundos.
El video forma parte de una tendencia que no cede en TikTok durante 2026: cubanos emigrados que regresan a la isla tras años de ausencia y graban el instante del reencuentro con sus familias. Estos clips, cargados de abrazos y llanto, se viralizan con regularidad y reflejan el drama humano del éxodo cubano.
El caso de Lidney tiene un contexto migratorio particular: Guyana se ha convertido en uno de los destinos emergentes de la emigración cubana, impulsado por el auge petrolero del país y la eliminación del visado para ciudadanos de la isla.
El regreso a Cuba no es sencillo ni frecuente. El costo de los pasajes puede superar los 1,000 dólares, una barrera que posterga los reencuentros durante años. Las visitas de emigrados a la isla cayeron un 22,6% en 2025, con apenas 228,091 regresos frente a 294,816 en 2024, lo que convierte cada abrazo en un acontecimiento especialmente poco frecuente para las familias separadas.
En ese contexto, videos como el de Lidney —etiquetados con #reencuentrocubano y #cubanosporelmundo— se repiten semana a semana en las redes sociales, con separaciones que van desde tres hasta 20 años, y que muestran escenas similares en aeropuertos, calles y hogares de toda la isla.
Tras tres años lejos de los suyos, Lidney resumió en pocas palabras lo que miles de cubanos en el mundo anhelan vivir: «Gracias mi Dios por tanto».
Preguntas frecuentes sobre los reencuentros de cubanos emigrados con sus familias
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se están viralizando los videos de reencuentros familiares en Cuba?
Los videos de reencuentros familiares en Cuba se están viralizando debido a la carga emocional que representan. Estos clips capturan momentos de gran emotividad, donde los cubanos emigrados se reencuentran con sus familias tras años de separación. La tendencia es impulsada por la diáspora cubana, que utiliza plataformas como TikTok para documentar y compartir estas experiencias, reflejando el drama humano del éxodo cubano.
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¿Cuál es el impacto de la emigración cubana en las familias?
La emigración cubana tiene un impacto significativo en las familias, ya que provoca separaciones prolongadas que pueden durar años. Según datos, entre 2021 y 2024, cerca de 1.79 millones de cubanos abandonaron la isla, dejando atrás a familiares que esperan ansiosamente un reencuentro. Esta situación es consecuencia de la crisis económica, los apagones, la escasez y la represión política en Cuba.
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¿Qué dificultades enfrentan los cubanos para regresar a la isla?
Los cubanos enfrentan varias dificultades para regresar a la isla, siendo el costo de los pasajes aéreos una de las principales barreras. Los boletos pueden superar los 1,000 dólares, lo que impide a muchos emigrantes regresar con la frecuencia que desearían. Además, las visitas de emigrados a Cuba han disminuido significativamente, lo que convierte cada regreso en un acontecimiento poco frecuente y muy esperado.
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¿Cómo ha influido el contexto político y económico en la emigración cubana?
El contexto político y económico en Cuba ha sido un factor decisivo en el aumento de la emigración. La crisis económica, caracterizada por apagones crónicos, escasez de alimentos y medicamentos, y represión política, ha empujado a cientos de miles de cubanos a buscar mejores oportunidades fuera del país. Este éxodo masivo ha fragmentado a las familias, haciendo que los reencuentros sean momentos de gran significado emocional.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.