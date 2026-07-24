Arrestan a un cubano tras grave incidente en un parque de Miami-Dade

Edeimi Edenildo Alfonso-Rodríguez, un cubano de 56 años residente en Miami, fue arrestado el miércoles 22 de julio tras ser acusado de tocarse sus partes privadas mientras miraba fijamente a una niña de 11 años que se columpiaba en el parque Quail Roost, en el suroeste de Miami-Dade.

Según el reporte policial, el acusado mantuvo contacto visual con la menor mientras realizaba los tocamientos.

Fueron adultos presentes en el área de juegos quienes notaron la conducta, confrontaron al hombre y lo obligaron a huir de la escena.

La policía fue alertada de inmediato y Alfonso-Rodríguez fue identificado y puesto bajo custodia esa misma noche, a las 8:30 p.m., en la intersección de SW 113 Place y SW 189 Terrace, en Miami.

El parque Quail Roost, ubicado en 11336 SW 186 Street, alberga el área de juegos más grande del condado de Miami-Dade: una instalación de 20,300 pies cuadrados inaugurada en 2021 tras una inversión de 1.1 millones de dólares, con columpios, toboganes y zonas diferenciadas por edades.

Es uno de los espacios recreativos más frecuentados por familias hispanas del suroeste del condado.

Los cargos y la situación legal

Alfonso-Rodríguez compareció ante la corte el jueves 23 de julio con cargos de exhibición lasciva ante una menor de 16 años, bajo el estatuto de Florida 800.04(7)(A)(B).

Ficha policial del acusado (Fuente: Miami-Dade.gov)

Se trata de un delito grave de segundo grado que, cuando el acusado es mayor de 18 años, puede acarrear hasta 15 años de prisión y una multa de hasta 10,000 dólares.

El número de caso policial es PD260722206939 y el número de caso judicial es F26014476.

El acusado permanece recluido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK) de Miami-Dade con una fianza de 7,500 dólares que, al momento del reporte, no había sido pagada.

Además, tiene prohibición absoluta de acercarse al parque Quail Roost.

La indignación de los padres

Padres de familia que frecuentan el parque expresaron su repudio ante las cámaras de Univision conocer lo ocurrido.

«¡Asco, asco, de verdad, una enferma, una persona que tiene que estar enferma porque no es normal!», declaró uno de ellos.

Otro padre señaló el impacto que el incidente tiene en la comunidad:

«Es una situación bastante incómoda y bastante difícil para todos los padres porque uno viene acá a traerlo a sus niños para que pasen el día aparte saliendo de la escuela un poquito más agradable y te hace sentir mal».

La indignación también vino acompañada de un llamado a la vigilancia:

«Hay personas que vienen y están sentadas, un ejemplo, en los bancos, pero tú no sabes si es un padre o no es un padre y mira las cosas que pasan», advirtió otro padre de familia a Univision.

«Hay que tener como padre mucha precaución. Yo veo a los padres, no juzgo ni critico, pero vienen y están en los teléfonos y los niños están solos por aquí, solos por ahí», observó un padre sobre la poca atención que algunos adultos prestan a sus hijos en espacios públicos.

Un patrón preocupante en el sur de Florida

Este incidente no es un caso aislado. En abril de 2026, tres cubanos fueron arrestados en el parque Amelia Earhart de Hialeah por exposición indecente.

En noviembre de 2025, ICE detuvo en Miami a un cubano de 72 años señalado como depredador sexual.

En julio de ese mismo año, un cubano con antecedentes de abuso a menores fue arrestado en Miami.

En respuesta a esta tendencia, Florida aprobó en julio de 2026 un paquete de leyes penales más severas para delitos sexuales.