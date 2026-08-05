Solidaridad permite a hija conseguir medicamentos para la quimioterapia de su madre en Cuba: «Habrá Normita para rato»

La solidaridad permitió que una familia cubana consiguiera los medicamentos necesarios para que una madre diagnosticada con cáncer pueda comenzar próximamente su tratamiento de quimioterapia.
Odette Brito anunció la noticia en el grupo de Facebook San Antonio de Las Vegas, de Mayabeque, donde anteriormente había pedido ayuda para su madre, conocida en la comunidad como «Normita la farmacéutica».
«Mi gente bella, se logró. Ya mi mamá tendrá sus medicamentos muy pronto para comenzar su tratamiento», comunicó la joven.
Brito agradeció a todas las personas que compartieron el llamado, realizaron aportes económicos o comenzaron a donar medicamentos e insumos quirúrgicos necesarios para la atención de la paciente.
«Estamos infinitamente agradecidos con todos, porque cada aporte fue muy significativo e importante para nuestra familia», expresó.
«Ahora viene la parte más dura y difícil para ella», reconoció Brito, quien aseguró que las personas que respondieron al llamado le dieron «una segunda oportunidad» a su madre.
La joven cerró su mensaje con una frase de esperanza para familiares, amigos y vecinos que se movilizaron para ayudar: «Así que habrá Normita para rato. Amén».
El pedido de auxilio había comenzado después de que Normita recibiera en junio un diagnóstico de carcinoma ductal invasor de tipo no especial, grado 2, con marcada necrosis tumoral.
La oncóloga indicó un tratamiento compuesto por ocho bulbos de adriamicina, cuatro de ciclofosfamida y cuatro de Taxol. La familia logró inscribirla en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Joaquín Albarrán, pero el centro no disponía de los fármacos prescritos.
Ante la falta de los medicamentos en los hospitales consultados, la hija hizo público el caso y solicitó ayuda para conseguir los 16 bulbos.
Según explicó entonces, cada bulbo se comercializaba en el mercado informal por precios de entre 90 y 200 dólares.
Aplicado a los 16 medicamentos prescritos, el desembolso podía situarse entre 1,440 y 3,200 dólares, sin contar otros fármacos, insumos y gastos asociados.
La situación económica de la familia hacía imposible asumir ese costo. Normita recibe un salario mensual de 4,000 pesos cubanos, mientras otro de sus hijos gana alrededor de 12,000 pesos y su esposo está jubilado e incapacitado para trabajar.
Preguntas frecuentes sobre la obtención de medicamentos para quimioterapia en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo consiguió la familia de Normita los medicamentos para la quimioterapia?
La familia de Normita logró obtener los medicamentos necesarios para su tratamiento de quimioterapia gracias a la solidaridad de personas que respondieron al llamado de ayuda difundido en redes sociales. La comunidad donó medicamentos y aportes económicos, permitiendo que Normita pueda iniciar su tratamiento a pesar de la falta de medicamentos en los hospitales cubanos.
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¿Cuáles son los retos para obtener medicamentos oncológicos en Cuba?
Obtener medicamentos oncológicos en Cuba enfrenta múltiples retos debido a la escasez crónica de estos en el sistema de salud pública. Los pacientes y sus familias a menudo recurren al mercado informal, donde los precios son elevados, o dependen de campañas de solidaridad para reunir los fondos necesarios o conseguir los medicamentos que el sistema estatal no provee.
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¿Qué impacto tiene la crisis sanitaria en los pacientes oncológicos en Cuba?
La crisis sanitaria en Cuba afecta gravemente a los pacientes oncológicos, quienes enfrentan largas esperas para tratamientos esenciales como quimioterapia y radioterapia. Más de 3,000 pacientes esperan por quimioterapia debido a la falta de citostáticos esenciales, y el sistema de salud no puede satisfacer la demanda debido a problemas de financiamiento y adquisición de materias primas.
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¿Cómo pueden las familias cubanas obtener apoyo para tratamientos médicos urgentes?
Las familias cubanas a menudo buscan apoyo para tratamientos médicos urgentes a través de campañas de solidaridad en redes sociales y plataformas de recaudación de fondos como GoFundMe. La ayuda internacional y la solidaridad de la diáspora también juegan un papel crucial en proporcionar los recursos necesarios para tratamientos que el sistema de salud cubano no puede garantizar.
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