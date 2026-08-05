Solidaridad permite a hija conseguir medicamentos para la quimioterapia de su madre en Cuba: «Habrá Normita para rato»

Joven agradece ayuda recibida para el tratamiento oncológico de su madre

La solidaridad permitió que una familia cubana consiguiera los medicamentos necesarios para que una madre diagnosticada con cáncer pueda comenzar próximamente su tratamiento de quimioterapia.

Odette Brito anunció la noticia en el grupo de Facebook San Antonio de Las Vegas, de Mayabeque, donde anteriormente había pedido ayuda para su madre, conocida en la comunidad como «Normita la farmacéutica».

«Mi gente bella, se logró. Ya mi mamá tendrá sus medicamentos muy pronto para comenzar su tratamiento», comunicó la joven.

Brito agradeció a todas las personas que compartieron el llamado, realizaron aportes económicos o comenzaron a donar medicamentos e insumos quirúrgicos necesarios para la atención de la paciente.

«Estamos infinitamente agradecidos con todos, porque cada aporte fue muy significativo e importante para nuestra familia», expresó.

«Ahora viene la parte más dura y difícil para ella», reconoció Brito, quien aseguró que las personas que respondieron al llamado le dieron «una segunda oportunidad» a su madre.

La joven cerró su mensaje con una frase de esperanza para familiares, amigos y vecinos que se movilizaron para ayudar: «Así que habrá Normita para rato. Amén».

El pedido de auxilio había comenzado después de que Normita recibiera en junio un diagnóstico de carcinoma ductal invasor de tipo no especial, grado 2, con marcada necrosis tumoral.

La oncóloga indicó un tratamiento compuesto por ocho bulbos de adriamicina, cuatro de ciclofosfamida y cuatro de Taxol. La familia logró inscribirla en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Joaquín Albarrán, pero el centro no disponía de los fármacos prescritos.

Ante la falta de los medicamentos en los hospitales consultados, la hija hizo público el caso y solicitó ayuda para conseguir los 16 bulbos.

Según explicó entonces, cada bulbo se comercializaba en el mercado informal por precios de entre 90 y 200 dólares.

Aplicado a los 16 medicamentos prescritos, el desembolso podía situarse entre 1,440 y 3,200 dólares, sin contar otros fármacos, insumos y gastos asociados.

La situación económica de la familia hacía imposible asumir ese costo. Normita recibe un salario mensual de 4,000 pesos cubanos, mientras otro de sus hijos gana alrededor de 12,000 pesos y su esposo está jubilado e incapacitado para trabajar.