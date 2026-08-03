Vocero oficialista «descubre» «lo radicalmente difícil que se ha vuelto vivir en Cuba»

Pedro Jorge Velázquez, el comunicador cubano conocido como «El Necio» y defensor público del régimen durante años, anunció este domingo su regreso a las redes sociales tras varios meses de ausencia con un texto en el que, sin proponérselo como autocrítica, terminó describiendo la misma crisis que millones de cubanos llevan años denunciando y que él contribuyó a minimizar.

La revelación llegó envuelta en reflexiones sobre su oficio: Velázquez explicó que su pausa se extendió «por lo radicalmente difícil que se ha vuelto vivir en Cuba —algo que todo el que la vive, conoce bien— día tras día, donde las cosas más básicas como tener agua en el baño, frío en el refrigerador, fresco en las noches ahora son PROBLEMAS, que conllevan un esfuerzo personal al que nadie estaba acostumbrado».

El hombre que viajó a Moscú, publicó «poemas» a Fidel Castro desde la capital rusa y aseguró que en Rusia había «admiración a Putin» tras el envío de tropas cubanas, resulta que también camina en busca de agua y va a casa de una amiga a encontrar hielo.

«Camino fuera de casa para buscar agua y voy a casa de una amiga a hacer hielo: quienes me conocen saben que no miento», escribió, como si la novedad fuera suya y no de los aproximadamente un millón de cubanos que dependen de camiones cisterna para abastecerse.

Lo que Velázquez «descubrió» durante su descanso tiene nombre y cifras: apagones de entre 20 y más de 40 horas consecutivas, el 43.3% de los hogares recibiendo agua solo cada tres días o menos, y 461 de 651 medicamentos esenciales fuera de stock en farmacias estatales desde 2024.

El propio Velázquez lo admite sin rodeos: «Estamos viviendo una crisis humanitaria severa. La gente sufre y se sacrifica para poder vivir, grita, toca caldero y se encojona; pero la gente también tira palante con guapería y valor...».

Pero el propagandista no muere del todo. El texto no menciona en ningún momento la responsabilidad del gobierno cubano en esa crisis. En cambio, apunta a «quienes pronosticaron con cientos de sanciones y una estrategia de asfixia sobre un pueblo inocente, asesinar esta alegría», en una referencia al embargo que omite convenientemente seis décadas de dictadura como causa estructural del desastre.

Otra perla del texto es su anuncio de independencia: «Me alejo de cualquier objetivo por cumplir, de cualquier orientación y de cualquier intento de reducir mi voz». La frase hace recordar cuando en febrero de 2026, cuando EE.UU. le impuso restricciones de visado por su presunta participación en campañas de acoso contra diplomáticos estadounidenses en Cuba.

También llamó la atención su pregunta retórica: «¿Qué se vive en la Cuba del 2026? Hay quien aún cree que esa pregunta puede solo responderse con la postal de un edificio cayéndose, o con el apagón casi eterno, o con los enormes basureros de la calle, o con la consigna/hashtag de turno que se ha orientado, o con un nuevo SOS Cuba lanzado por la horda de bots […] o con la última promesa que también se incumplió». La lista, en boca de alguien que durante años atacó a quienes describían exactamente eso, tiene un sabor particular.

La ONU lanzó en 2026 un llamamiento humanitario de 94 millones de dólares para asistir a cerca de dos millones de personas en la isla, con un déficit de financiación superior a 60 millones en mayo pasado: esa es la realidad que el comunicador «descubrió» durante su descanso, la misma que él contribuyó a encubrir durante años desde sus privilegiadas plataformas.