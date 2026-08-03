Vocero oficialista «descubre» «lo radicalmente difícil que se ha vuelto vivir en Cuba»

Pedro Jorge Velázquez, el comunicador cubano conocido como «El Necio» y defensor público del régimen durante años, anunció este domingo su regreso a las redes sociales tras varios meses de ausencia con un texto en el que, sin proponérselo como autocrítica, terminó describiendo la misma crisis que millones de cubanos llevan años denunciando y que él contribuyó a minimizar.
La revelación llegó envuelta en reflexiones sobre su oficio: Velázquez explicó que su pausa se extendió «por lo radicalmente difícil que se ha vuelto vivir en Cuba —algo que todo el que la vive, conoce bien— día tras día, donde las cosas más básicas como tener agua en el baño, frío en el refrigerador, fresco en las noches ahora son PROBLEMAS, que conllevan un esfuerzo personal al que nadie estaba acostumbrado».
El hombre que viajó a Moscú, publicó «poemas» a Fidel Castro desde la capital rusa y aseguró que en Rusia había «admiración a Putin» tras el envío de tropas cubanas, resulta que también camina en busca de agua y va a casa de una amiga a encontrar hielo.
«Camino fuera de casa para buscar agua y voy a casa de una amiga a hacer hielo: quienes me conocen saben que no miento», escribió, como si la novedad fuera suya y no de los aproximadamente un millón de cubanos que dependen de camiones cisterna para abastecerse.
Lo que Velázquez «descubrió» durante su descanso tiene nombre y cifras: apagones de entre 20 y más de 40 horas consecutivas, el 43.3% de los hogares recibiendo agua solo cada tres días o menos, y 461 de 651 medicamentos esenciales fuera de stock en farmacias estatales desde 2024.
El propio Velázquez lo admite sin rodeos: «Estamos viviendo una crisis humanitaria severa. La gente sufre y se sacrifica para poder vivir, grita, toca caldero y se encojona; pero la gente también tira palante con guapería y valor...».
Pero el propagandista no muere del todo. El texto no menciona en ningún momento la responsabilidad del gobierno cubano en esa crisis. En cambio, apunta a «quienes pronosticaron con cientos de sanciones y una estrategia de asfixia sobre un pueblo inocente, asesinar esta alegría», en una referencia al embargo que omite convenientemente seis décadas de dictadura como causa estructural del desastre.
Otra perla del texto es su anuncio de independencia: «Me alejo de cualquier objetivo por cumplir, de cualquier orientación y de cualquier intento de reducir mi voz». La frase hace recordar cuando en febrero de 2026, cuando EE.UU. le impuso restricciones de visado por su presunta participación en campañas de acoso contra diplomáticos estadounidenses en Cuba.
También llamó la atención su pregunta retórica: «¿Qué se vive en la Cuba del 2026? Hay quien aún cree que esa pregunta puede solo responderse con la postal de un edificio cayéndose, o con el apagón casi eterno, o con los enormes basureros de la calle, o con la consigna/hashtag de turno que se ha orientado, o con un nuevo SOS Cuba lanzado por la horda de bots […] o con la última promesa que también se incumplió». La lista, en boca de alguien que durante años atacó a quienes describían exactamente eso, tiene un sabor particular.
La ONU lanzó en 2026 un llamamiento humanitario de 94 millones de dólares para asistir a cerca de dos millones de personas en la isla, con un déficit de financiación superior a 60 millones en mayo pasado: esa es la realidad que el comunicador «descubrió» durante su descanso, la misma que él contribuyó a encubrir durante años desde sus privilegiadas plataformas.
Preguntas frecuentes sobre la crisis en Cuba y el papel de Pedro Jorge Velázquez
CiberCuba te lo explica:
¿Qué descubrió Pedro Jorge Velázquez sobre la situación en Cuba?
Pedro Jorge Velázquez, conocido como "El Necio", reconoció que vivir en Cuba se ha vuelto radicalmente difícil. Mencionó que problemas básicos como conseguir agua, refrigeración y electricidad son ahora desafíos diarios para los cubanos. Esta admisión contrasta con su postura previa de minimizar la crisis que afecta a millones de cubanos.
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¿Cuál es la postura de Velázquez sobre la responsabilidad del gobierno cubano en la crisis?
Velázquez evita mencionar la responsabilidad del gobierno cubano en la crisis. En cambio, culpa a las sanciones y estrategias de asfixia externas, omitiendo el impacto de décadas de dictadura sobre la situación actual en Cuba.
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¿Qué medidas ha tomado la ONU para ayudar a Cuba?
La ONU lanzó un llamamiento humanitario de 94 millones de dólares para asistir a cerca de dos millones de personas en Cuba. Sin embargo, hasta mayo de 2026, había un déficit de financiación de más de 60 millones de dólares, lo que indica un apoyo internacional limitado en comparación con las necesidades urgentes de la isla.
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¿Cómo ha reaccionado la población cubana a la crisis energética y alimentaria?
La población cubana ha mostrado un profundo descontento e indignación ante la crisis energética y alimentaria. Testimonios disímiles reflejan la desesperación por las necesidades básicas no satisfechas, como dormir adecuadamente y tener acceso a agua fría. Además, las publicaciones en redes sociales expresan un hartazgo generalizado con la narrativa oficial de "resistencia creativa".
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