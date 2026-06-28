Antropólogo forense matancero apoyará en la identificación de víctimas en Venezuela

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Yoel Monzón González, antropólogo forense y jefe del Equipo de Trabajo de Antropología Forense (ETAF) de Matanzas, viajará próximamente a Venezuela para integrarse a un equipo multidisciplinario de especialistas cubanos dedicado a la identificación de víctimas del devastador doble terremoto del 24 de junio, según informó el periódico Girón.

Los dos sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, sacudieron el estado Yaracuy con apenas 39 segundos de diferencia y dejaron más de 1.400 muertos confirmados y hasta 50.000 desaparecidos según estimaciones de la ONU, con proyecciones del Servicio Geológico de Estados Unidos que sitúan el número final de fallecidos entre 10,000 y 100,000 personas, dada la fragilidad estructural de las edificaciones venezolanas.

Monzón González, máster en Ciencias y miembro permanente de la sección forense del Comité Internacional de la Cruz Roja en Latinoamérica, fue convocado también por su condición de miembro pleno de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense (ALAF).

«Es la primera vez que trabajo fuera del país en un caso de esta magnitud», declaró el especialista al periódico Girón.

El equipo forense cubano que se desplazará a Venezuela es de carácter multidisciplinario e incluye médicos legistas, tanatólogos y antropólogos forenses, con la identificación de cadáveres como tarea central.

El especialista matancero subrayó la urgencia humanitaria de esa labor: «La identificación en este caso es lo fundamental, porque en estos momentos existe un estado de incertidumbre muy grande por parte de los familiares, que no saben a quien tienen reportado como desaparecido, si falleció o si todavía está con vida».

Monzón González también destacó la dimensión ética del trabajo: «Todo desastre genera un sinnúmero de muertes, que deben tratarse con dignidad y, a la vez, restituir esas identidades para que los familiares puedan continuar con el duelo y el luto».

El especialista anticipó que otros equipos de distintos países también participarán en las labores, dada la magnitud del número de desaparecidos y su impacto en el volumen de trabajo forense.

Monzón González cuenta con experiencia previa en situaciones de desastre masivo en Cuba. Su caso de mayor complejidad fue la identificación de víctimas del incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas, ocurrido en agosto de 2022, donde las altas temperaturas destruyeron huellas dactilares, dentadura y material genético, convirtiendo la identificación forense en un proceso de extrema dificultad.

En Venezuela, los médicos cubanos presentes en el país —cerca de 12,930 colaboradores de salud— se movilizaron para atender heridos en los Centros de Diagnóstico Integral tras los sismos. El envío del equipo forense representa una segunda capa de cooperación, orientada específicamente a la identificación de fallecidos.

«Sabemos que la tarea a la que nos enfrentamos resulta compleja debido a la magnitud del evento, pero recalcamos nuestro compromiso y responsabilidad con la profesión, con cada una de las víctimas y de las familias», afirmó Monzón González, quien concluyó: «Las acciones que nosotros hagamos allá aportarán un granito de arena en la labor humanitaria para con Venezuela».