Hombre de Miami pagó a una adolescente en Cuba por contenido ilegal y recibió una condena de 27 años

Un residente de Miami fue condenado este martes a 27 años de prisión federal por solicitar y pagar a una adolescente cubana de 14 años para que produjera material de abuso sexual infantil, un caso descubierto cuando regresó de Cuba con cientos de imágenes y videos almacenados en su teléfono celular.

El condenado, Ariel Espinosa, de 63 años, recibió una sentencia de 324 meses de cárcel impuesta por el juez federal K. Michael Moore, del Distrito Sur de Florida, tras declararse culpable de intento de producción y transporte de material de abuso sexual infantil, informó la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.

La investigación comenzó el 24 de agosto de 2025, cuando Espinosa aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami en un vuelo procedente de Holguín.

Durante una inspección secundaria, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) revisaron su teléfono celular y encontraron cientos de imágenes y videos de abuso sexual infantil, además de conversaciones que mantenía con la menor cubana.

Según los documentos judiciales, Espinosa sabía que la víctima tenía 14 años y, pese a ello, le solicitó en repetidas ocasiones que produjera material sexualmente explícito. Las investigaciones establecieron además que realizaba pagos electrónicos para obtener ese contenido, dirigiendo a la adolescente sobre lo que debía hacer.

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones calificó la conducta del acusado como "calculada, explotadora y profundamente cruel".

«Ariel Espinosa sabía que su víctima tenía solo 14 años, pero aun así le pagó repetidamente y la instruyó a crear material sexualmente explícito para su propia satisfacción. Esta sentencia de 27 años lo responsabiliza y envía un mensaje claro: quienes abusan de menores, ya sea aquí o en el extranjero, enfrentarán graves consecuencias», afirmó.

La investigación fue dirigida por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Miami, con el apoyo de la Oficina del Agregado Regional de HSI para el Caribe y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La fiscal federal adjunta Andrea Montes estuvo a cargo del proceso judicial.

La legislación federal estadounidense establece para este tipo de delitos una pena mínima obligatoria de 15 años y un máximo de 30 años cuando se trata de un primer delito. La condena impuesta a Espinosa, de 27 años, quedó muy cerca del límite máximo previsto por la ley, reflejando la gravedad con la que el tribunal valoró el caso.

Debido a su edad, 63 años, Espinosa tendría alrededor de 90 años cuando cumpla íntegramente la sentencia.

El caso se suma a otros procesos recientes relacionados con la explotación sexual de menores cubanos. En marzo de 2026, un jurado federal de Miami declaró culpable a Earl Richard Clouser, residente de Pensilvania, por intentar producir material de abuso sexual con una adolescente de 15 años en Cuba, en una investigación también encabezada por HSI Miami.

En paralelo, Florida endureció en julio de este año las penas contra los delitos sexuales cometidos contra menores, en medio de una ofensiva legislativa y judicial para combatir la explotación infantil.

Tras conocerse la sentencia, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida reiteró en redes sociales su compromiso de perseguir este tipo de delitos.

«Las autoridades federales continuarán identificando a los depredadores, deteniendo su daño y asegurando que los niños estén protegidos, sin importar dónde se encuentren las víctimas», señaló la institución.