Florida estrena paquete de leyes penales más duras: ¿A qué delitos se aplican?

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Más de 87 nuevas leyes penales firmadas por el gobernador Ron DeSantis entraron en vigor en Florida el miércoles 1ro de julio, con cambios profundos al sistema de justicia del estado que van desde el endurecimiento de penas por violencia doméstica hasta la tipificación de delitos relacionados con la inteligencia artificial.

Según un reporte de Telemundo 51, las reformas abarcan cuatro grandes áreas: reincidencia en violencia doméstica, detención obligatoria de condenados por delitos violentos, restricciones a depredadores sexuales y nuevos delitos vinculados al uso de inteligencia artificial contra menores.

La Ley de Missy: sin fianza para condenados por delitos violentos

Una de las normas más significativas es la denominada Ley de Missy (HB 445), firmada por DeSantis el 2 de abril pasado en Tampa.

La ley lleva el nombre de Melissa «Missy» Mogle, una niña de cinco años de Tallahassee presuntamente asesinada en mayo de 2025 por su padrastro, Daniel Spencer, quien en ese momento esperaba sentencia por un delito sexual previo y estaba libre bajo fianza.

DeSantis calificó aquel caso como «totalmente prevenible, un fracaso del sistema de justicia».

La norma obliga a mantener detenidas, sin posibilidad de fianza, a las personas declaradas culpables de delitos peligrosos -homicidio, abuso infantil, agresión sexual y material de abuso sexual infantil- mientras aguardan su sentencia definitiva.

El abogado Erick Cruz explicó que la ley «le quita la discreción que tiene un juez en permitir que una persona se mantenga fuera bajo fianza mientras que están esperando la sentencia o una apelación».

Violencia doméstica: penas más graves y monitoreo electrónico

La ley HB 277 establece sanciones más severas para agresores reincidentes. Cruz advirtió que «las sanciones que se van a ver para personas que tienen antecedentes penales relacionados de violencia doméstica van a ser mucho más graves».

La norma crea además un programa piloto de monitoreo electrónico con GPS para reincidentes en el condado de Pinellas, con alertas automáticas a las autoridades si el agresor viola zonas restringidas.

También aumenta la asistencia económica a víctimas: hasta $2,500 por incidente -frente a los $1,500 anteriores- y un máximo vitalicio de $5,000, antes fijado en $3,000. Los factores agravantes para órdenes de alejamiento se amplían e incluyen ahora las amenazas a mascotas familiares.

Paralelamente, la SB 296 crea un sistema discreto de alerta al 911 para víctimas sin necesidad de realizar una llamada telefónica tradicional.

Depredadores sexuales: nuevas restricciones de residencia

La ley SB 212 prohíbe a los delincuentes sexuales condenados por delitos contra menores de 16 años vivir a menos de 1,000 pies (305 metros) de piscinas públicas -incluidas las de complejos de apartamentos e instalaciones gubernamentales-, parques, áreas de juegos y guarderías.

La Policía puede arrestarlos sin orden judicial si violan estas restricciones.

La norma aplica tanto a condenados antes como después del 1 de julio de 2026.

Inteligencia artificial y explotación infantil

La ley HB 1159 tipifica como delito de segundo grado el uso de inteligencia artificial para generar material de abuso sexual infantil.

Distribuir imágenes sintéticas que representen a menores de 12 años constituye un delito de primer grado con pena mínima de 15 años de prisión, y la explotación agravada de menores de esa edad puede castigarse con cadena perpetua.

Además, la ley HB 245 sustituye oficialmente el término «pornografía infantil» por «material de abuso sexual infantil» (CSAM) en toda la legislación estatal de Florida, siguiendo una tendencia nacional que reconoce que estas imágenes documentan crímenes reales.

Estas reformas se suman a otras leyes de Florida que también entraron en vigor eL miércoles en distintas materias, consolidando uno de los paquetes legislativos más amplios del estado en los últimos años.