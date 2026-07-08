Canadiense condenado por agredir a su hijastra viajó a un resort en Cuba y la decisión del juez sorprende

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Un hombre de 50 años de Barrie, en la provincia canadiense de Ontario, declarado culpable de agredir sexualmente a su hijastra de 14 años, permanecerá en libertad hasta que se dicte su sentencia, a pesar de haber viajado a un resort todo incluido en Cuba mientras esperaba el veredicto del tribunal, informó el medio canadiense BradfordToday.

El juez de la Corte Superior de Ontario, Phillip Sutherland, rechazó este miércoles la petición de la fiscalía de revocarle la libertad bajo fianza al considerar que el viaje no violó las condiciones que tenía impuestas en ese momento.

En lugar de enviarlo a prisión preventiva, el magistrado decidió endurecer las medidas cautelares: le prohibió salir de la provincia de Ontario, ordenó la entrega de su pasaporte y de todos sus documentos de viaje, y le impuso un toque de queda entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m.

«No tengo preocupaciones sobre la seguridad pública», afirmó Sutherland, al señalar que el acusado, el cual no fue identificado por protección de la víctima, había cumplido, en términos generales, las condiciones de su libertad y que no tenía antecedentes penales.

Un viaje a Cuba mientras esperaba el veredicto

El viaje al resort cubano se produjo una vez concluido el juicio, pero antes de que el juez emitiera el fallo de culpabilidad el mes pasado. El hombre viajó acompañado por su pareja, quien además actuó como su fiadora y testificó a su favor durante el proceso judicial.

La fiscal Indy Kandola sostuvo que el desplazamiento a Cuba debía considerarse una violación de la libertad bajo fianza, ya que era previsible que en un complejo turístico familiar el acusado estuviera en contacto con menores de 16 años, algo que tenía prohibido.

Sin embargo, el juez recordó que ninguna de las condiciones vigentes le impedía salir del país y consideró que la fiscalía no presentó pruebas de que hubiera estado cerca de menores durante su estancia en la isla.

«No hay evidencia de que estuviera con... ni cerca de la piscina con personas menores de 16 años», señaló Sutherland.

Durante la audiencia también trascendió que el acusado llevaba nueve meses incumpliendo técnicamente otra condición de su libertad por no haber notificado oficialmente un cambio de domicilio. Su abogado, Eli White, alegó que el hombre creía que ese trámite había sido realizado por su anterior representante legal, argumento que el juez aceptó.

La agresión y una defensa rechazada

Los hechos ocurrieron en mayo de 2020, cuando la adolescente visitaba el apartamento del acusado con autorización de su madre.

Según determinó el tribunal, el hombre se había ganado la confianza de la menor proyectando una imagen de «papá cool», ofreciéndole alcohol e intentando incluso grabar la agresión. Tras el ataque, la víctima llamó al servicio de emergencias 911.

Durante el juicio, el acusado sostuvo que padecía sexsomnia, un trastorno del sueño que puede provocar conductas sexuales involuntarias mientras la persona duerme. No obstante, esa explicación fue descartada incluso por el especialista presentado por la propia defensa, quien concluyó que el único trastorno detectado era una apnea del sueño leve.

Aunque decidió mantener al acusado en libertad, el juez reconoció cierta preocupación sobre la posibilidad de que no comparezca a la audiencia de sentencia, prevista para septiembre de 2026, motivo por el que endureció las condiciones de su libertad bajo fianza.

Sutherland también desestimó la insinuación de la fiscalía de que el acusado pudiera haber agredido a otra persona, al considerar que no existían pruebas suficientes.

«Todo lo que tiene el tribunal son alegaciones», concluyó.