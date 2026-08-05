Así cierra el mercado informal en Cuba: el dólar finaliza el día estable y el euro sin cambios

El mercado informal de divisas en Cuba cerró este martes 4 de agosto con una jornada de estabilidad, sin movimientos relevantes en las principales monedas que siguen marcando la economía cotidiana de los cubanos.

Al cierre de las 8:00 p.m. (hora de Cuba), el dólar estadounidense se cotizaba en 673 pesos cubanos (CUP), exactamente el mismo valor registrado el lunes y también hace una semana.

El euro, por su parte, se mantuvo en 785 CUP, conservando su posición como la moneda más cara del mercado informal y superando al dólar en 112 pesos.

La Moneda Libremente Convertible (MLC) se ubicó alrededor de 451 CUP. No obstante, este valor debe interpretarse con cautela debido al reducido número de operaciones disponibles para calcular su cotización.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio del dólar USD a CUP: 673 CUP .

. Tasa de cambio del euro EUR a CUP: 785 CUP .

. Tasa de cambio del MLC a CUP: 451 CUP (valor orientativo, pocos datos).

La estabilidad del dólar y el euro confirma la tendencia observada durante los últimos días, aunque ambas divisas mantienen una apreciación respecto a hace un mes.

En los últimos 30 días, el dólar ha oscilado entre 655 y 675 pesos, mientras que el euro se ha movido entre 745 y 790 pesos, reflejando un mercado que continúa ajustándose a la escasez de divisas y a la fuerte demanda de moneda extranjera.

La MLC, en cambio, mantiene una trayectoria descendente. En comparación con el día anterior perdió 38 pesos y acumula una caída de 22 pesos durante la última semana. Frente a hace un mes, el descenso ronda los 63,5 pesos, aunque esta referencia puede estar influida por ajustes en la metodología del índice.

El mercado informal sigue muy por encima de la tasa oficial

Mientras tanto, el tipo de cambio oficial del Banco Central de Cuba permanece en 615 CUP por dólar y 708 CUP por euro para el Segmento III, muy por debajo de las cotizaciones que predominan en las operaciones informales.

Esta diferencia continúa reflejando la escasez de divisas en el sistema bancario estatal y la elevada demanda de dólares y euros para emigrar, importar mercancías, proteger los ahorros o realizar compras en un mercado cada vez más dolarizado.

En un contexto marcado por la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y la insuficiente oferta de moneda extranjera en los bancos, la evolución del mercado informal sigue siendo un referente para miles de cubanos, ya que influye directamente en los precios de bienes y servicios.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP) — martes 4 de agosto de 2026

1 USD = 673 CUP

5 USD = 3.365 CUP

10 USD = 6.730 CUP

20 USD = 13.460 CUP

50 USD = 33.650 CUP

100 USD = 67.300 CUP

Equivalencia de billetes de Euro (EUR) a Peso Cubano (CUP) — martes 4 de agosto de 2026