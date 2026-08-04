Mercado informal de divisas cierra con sorpresas: dólar estancado, euro a la baja y MLC en ascenso

El mercado informal de divisas en Cuba cerró este lunes con movimientos dispares: el dólar estadounidense se mantuvo sin cambios en 673 pesos cubanos, el euro retrocedió hasta situarse alrededor de 785 CUP y la Moneda Libremente Convertible (MLC) subió hasta los 489 CUP.

El dólar terminó la jornada con un precio medio de 673 CUP, resultado de ofertas de compra alrededor de los 670 CUP y de venta en 675 CUP. Es exactamente el mismo valor registrado durante la apertura y el cierre del domingo.

El euro, por su parte, cerró alrededor de los 785 CUP, con ofertas de compra en 780 CUP y de venta en 790 CUP. La moneda europea perdió aproximadamente 2.5 pesos (-0.3%) frente al valor medio del día anterior.

El MLC —que existe exclusivamente en formato digital— registró un valor medio orientativo de 489 CUP, con referencias de compra en 448 CUP y de venta en 530 CUP. Esto representa un aumento de 10 pesos (+2.1%) respecto al domingo.

Evolución de la tasa de cambio

Comparación con hace siete días

En el balance semanal, el dólar sigue clavado en el mismo sitio: hace siete días también se cotizaba en 673 CUP, por lo que no registra variación.

El euro se encontraba entonces en 790 CUP, de manera que acumula una caída de 5 pesos (-0.6%). El MLC, que marcaba 471 CUP, muestra ahora un incremento orientativo de 18 pesos (+3.8%).

Un dólar estable y un euro cerca de su máximo mensual

Durante los últimos 30 días, el dólar se ha movido entre un mínimo de 655 CUP y un máximo de 675 CUP. Su cierre actual, en 673 pesos, confirma la estabilidad mostrada durante la última semana.

El euro ha oscilado entre 739 y 790 CUP y, pese al descenso de este lunes, continúa cerca de su máximo mensual. El MLC ha registrado valores entre 425 y 543 CUP, aunque sus cifras recientes deben asumirse como orientativas por la limitada cantidad de datos disponibles.

Comparación con la tasa oficial

La tasa oficial del Banco Central de Cuba correspondiente al Segmento III —vigente para la población y comparable con el mercado informal— se ubica este lunes en 615 CUP por dólar y 707 CUP por euro.

En los últimos 30 días, el dólar oficial pasó de 585 a 615 CUP, mientras que el euro oficial avanzó de 670 a 707 CUP.

Equivalencia de los billetes en pesos cubanos

Dólar estadounidense: 1 USD = 673 CUP

1 USD = 673 CUP

5 USD = 3,365 CUP

10 USD = 6,730 CUP

20 USD = 13,460 CUP

50 USD = 33,650 CUP

100 USD = 67,300 CUP

Euro: 1 EUR = 785 CUP

1 EUR = 785 CUP

5 EUR = 3,925 CUP

10 EUR = 7,850 CUP

20 EUR = 15,700 CUP

50 EUR = 39,250 CUP

100 EUR = 78,500 CUP

200 EUR = 157,000 CUP

500 EUR = 392,500 CUP

La tasa de cambio del mercado informal es elaborada por CiberCuba mediante el análisis automatizado de publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook. El índice descarta ofertas atípicas y mensajes de spam, pondera los datos según su antigüedad y se actualiza varias veces al día.