Así amanece el mercado informal en Cuba: El dólar arranca estable y el euro sube ligeramente

El mercado informal de divisas en Cuba abre la jornada de este lunes 3 de agosto con un panorama mixto: el dólar estadounidense se mantiene sin cambios, el euro registra un leve repunte y el MLC sube de forma orientativa, aunque con escaso volumen de operaciones.

En conjunto, el mercado arranca la semana sin tensiones bruscas, pero con el peso cubano acumulando una depreciación sostenida frente a las principales divisas en el balance del último mes.

El dólar, sin variaciones

El dólar estadounidense se cotiza a 673 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal, con una compra en 670 CUP y una venta en 675 CUP. Se mantiene sin variaciones respecto a la jornada anterior, cuando también cerró en 673 pesos.

En la comparativa semanal, la diferencia es mínima: hace siete días el dólar se ubicaba en 674 CUP, apenas un peso por encima del valor actual.

Evolución de la tasa de cambio

Sin embargo, el balance mensual es más revelador: hace 30 días el dólar cotizaba en torno a los 645 pesos, lo que supone una subida de aproximadamente 28 pesos en ese período.

La demanda de dólares sigue elevada entre quienes buscan proteger sus ahorros ante la depreciación del peso.

El euro, con un leve repunte

El euro sube ligeramente este lunes y se cotiza a 787 pesos cubanos (CUP), con una compra en 780 CUP y una venta en 794 CUP. Esto representa un aumento de 2 pesos respecto a la jornada anterior, cuando se reportó en 785 CUP.

En la comparativa semanal, el euro se sitúa un peso por debajo de los 788 CUP que marcaba hace siete días.

En el balance mensual, la divisa europea acumula una subida de 55 pesos frente a los 732 CUP de hace 30 días, un alza del 7,5% que, como en el caso del dólar, puede incorporar ajustes metodológicos del índice.

La moneda europea supera al dólar por 114 pesos, consolidando su posición dominante en el mercado paralelo cubano.

El MLC, valor orientativo

El MLC se ubica orientativamente en torno a los 480 pesos cubanos (CUP), con una compra estimada en 447 CUP y una venta en 513 CUP.

Esto supone un alza de 6,5 pesos respecto a los 474 CUP de la sesión previa, aunque este dato debe tomarse con cautela: la fuente advierte que el volumen de operaciones en esta franja es escaso, lo que reduce la representatividad del valor.

En la comparativa semanal, el MLC retrocede 14 pesos frente a los 494 CUP de hace siete días. Sin existencia física, su uso se limita a los comercios estatales que aceptan "dinero plástico", lo que restringe su circulación frente a las divisas en efectivo.

Resumen de tasas del mercado informal

Tasa de cambio del dólar USD a CUP: 673 CUP .

. Tasa de cambio del euro EUR a CUP: 787 CUP .

. Tasa de cambio del MLC a CUP: 480 CUP (valor orientativo, pocos datos).

El tipo de cambio oficial del Banco Central de Cuba (Segmento III), en 615 CUP por dólar y 707 CUP por euro, se mantiene muy por debajo de los valores que rigen en la práctica cotidiana en el mercado informal de divisas.

Aunque el Segmento III fue presentado como un mecanismo cambiario más flexible, su cotización oficial continúa muy distante de la del mercado informal y no logra satisfacer la demanda real de divisas de la población. La brecha entre ambos mercados supera los 58 pesos en el caso del dólar y los 80 pesos en el del euro.

En un escenario de inflación sostenida, bajos salarios estatales y creciente dolarización parcial de la economía, cada variación en el mercado informal impacta directamente en los precios internos y en la capacidad adquisitiva de los cubanos.

La Tasa de Cambio de CiberCuba es un índice del mercado informal cubano elaborado a partir del análisis automatizado de miles de publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook.

El cálculo descarta ofertas atípicas y mensajes de spam, pondera cada operación según su antigüedad y consolida un valor representativo que se actualiza varias veces al día.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este lunes 3 de agosto de 2026

1 USD = 673 CUP

5 USD = 3.365 CUP

10 USD = 6.730 CUP

20 USD = 13.460 CUP

50 USD = 33.650 CUP

100 USD = 67.300 CUP

Equivalencia de billetes de Euro (EUR) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este lunes 3 de agosto de 2026