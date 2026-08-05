Taty Guiribitey y su hija Camila rompen el silencio tras la polémica con Adrián Peachy

Taty Guiribitey (Mami Lover) y su hija Camila Guiribitey rompieron su silencio y ofrecieron su versión de los hechos en el programa de Alexander Otaola, días después de que el youtuber cubano Adrián Peachy revelara públicamente una llamada telefónica que las influencers le hicieron en junio.

La conexión se realizó de forma remota: Camila participó desde Londres y Taty desde Madrid. Fue la primera vez que las Guiribitey hablaron abiertamente sobre el episodio, algo que el propio conductor agradeció con sorpresa.

El origen de la disputa se remonta al 13 de junio, cuando Peachy publicó un video en YouTube en el que, según las influencers, se parcializó en su contra. Al día siguiente, Taty y Camila lo contactaron a través de una amiga en común mediante una llamada que duró aproximadamente 50 minutos.

Camila fue directa al explicar el propósito de ese contacto: «Yo creo que la conversación fue sacada totalmente de contexto. La llamada pasa por un video que había él subido y nosotros sentimos que se había parcializado. Logramos la llamada a través de una amiga en común y lo llamamos con toda la intención de que él se diera la oportunidad de conocernos».

Uno de los puntos más sensibles del relato de Peachy fue la mención a su situación migratoria, que él interpretó como una amenaza velada. Las Guiribitey rechazaron esa lectura con firmeza. «Mami le dijo que queríamos que él nos conociera, date la oportunidad de conocernos. Nosotros le dijimos que nos habíamos visto con nuestros aboagos, pero antes de ir a nuestros abogados, sabíamos su situación migratoria, que no está regular, está en su proceso. Y nosotras no queríamos que él tuviera ni una multa por cruzar mal la calle. Esa no es nuestra intención», dijo Camila, insistiendo en que la intención era expresar preocupación por él, no presionarlo.

Otaola resumió la tensión del malentendido con una pregunta directa: «Él sintió que esa alusión a su estatus migratorio era una amenaza, pero ustedes lo estaban conversando como de manera de advertencia». Las Guiribitey confirmaron que así fue, y que esperaban que Peachy lo recibiera como un gesto de empatía.

Sobre el episodio de los llamados «folleticos» —materiales de moda que Peachy interpretó como un intento de compra—, Camila aclaró que simplemente le ofreció catálogos de moda para que los usara en sus videos sobre tendencias, recordando sus propios inicios como creadora de contenido.

Camila también desmintió haber pedido que se eliminara el video de Peachy. «No borres el video, ese es tu trabajo, ese es tu dinero, no lo borre, no lo borres, no lo borre. Yo nunca le pedí a él que borrara el video», afirmó. Lo que sí solicitaron fue que moderara los comentarios: «Le pedimos si por favor podía bajarle a los comentarios porque estaban muy hirientes las personas».

Según el relato de Camila, durante la llamada el propio Peachy reconoció haberse parcializado y ofreció grabar un tercer video para aclarar las cosas. Ella rechazó la propuesta: «Yo no te estoy pidiendo que hagas un tercer video, yo te estoy pidiendo que te des la oportunidad de conocerme».

Otaola, quien se presentó como alguien que conoce bien a las Guiribitey, respaldó su versión desde el inicio: «Las conozco a ustedes y sé que ustedes no son gente de amenazar a nadie».

Peachy, por su parte, había declarado en su video que recibió la llamada como una presión: «Recibí eso como una amenaza, el hecho de que me llames para informarme que conoces a varios políticos como María Elvira Salazar, Marco Rubio, y que llevarme bien contigo puede traerme más beneficios que llevarme mal». El youtuber también subrayó que la mención a su situación migratoria le recordó las tácticas de silenciamiento que vivió en Cuba, y cerró con una frase contundente: «No me callé en Cuba y aquí no me van a callar».

La conversación con las Guiribitey comienza en sobre la hora y dos minutos del programa de Otaola: