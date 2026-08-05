“Feliz cumple, mami”: Lo que hizo este cubano en el cumpleaños de su madre fallecida emociona a las redes

Un joven cubano residente en Francia conmovió a miles de personas con un video publicado en TikTok el martes en el que rindió homenaje a su madre fallecida, justo en la fecha en que ella hubiera cumplido 59 años.

El tiktoker, identificado como @jose_angel_98, grabó casi seis minutos frente a un altar decorado con flores moradas —el color favorito de su madre— y compartió una serie de recuerdos que dibujaron el retrato de una mujer extraordinaria. «Hay cumpleaños que ya no se celebran con abrazos, sino con recuerdos», escribió en la descripción del video.

«Hoy es el cumple de mi mami que estuviera cumpliendo hoy 59 años. Ella era fanática del morado y por eso hoy estamos así», dijo al inicio del video, mostrando el altar que preparó con flores que nunca antes había comprado y que eligió en cuanto las vio en la floristería.

El joven relató que su madre, oriunda de Camagüey y graduada becada en la Universidad de Santiago de Cuba, era una mujer de alegría desbordante, protectora e incondicional. Tenía la costumbre de comprar postales para todas las vecinas del barrio cada Día de las Madres y enviaba a sus hijos a deslizarlas por debajo de las puertas a medianoche. «Cuando mi mamá falleció, todas las vecinas me decían: se extraña esa postal debajo de la puerta, que nadie lo hacía. Ella daba lo que no tenía», recordó.

Su fortaleza fue una constante hasta el final. «Nunca en mi vida la vi llorar, jamás. La única vez que la vi llorar es cuando se dio un golpe en el dedo chiquito del pie», contó entre risas y lágrimas. Fue reconocida como Vanguardia Nacional en su trabajo, distinción que le valió una semana de vacaciones en el hotel Villa Cuba de Varadero.

La madre falleció hace aproximadamente 10 años, víctima de una enfermedad sin cura que la fue consumiendo lentamente. «Me la arrebató una enfermedad que hoy por hoy todavía no tiene cura, lamentablemente, y verla cómo se fue apagando poquito a poco me duele», dijo el joven. En sus últimas semanas, la familia tuvo que cuidarla como a una niña, pero incluso en ese estado mantuvo momentos de lucidez que marcaron a quienes la rodeaban.

El último cumpleaños de ella, el 4 de agosto de 2015, quedó grabado en la memoria del joven para siempre. Con toda la familia reunida, su madre preguntó en un instante de claridad: «¿Ustedes todos están aquí porque saben que es mi último cumpleaños?». Él no pudo responder y tuvo que salir de la habitación.

Entre los sueños que ella no pudo ver cumplidos estaba la graduación de su hijo en medicina. Cuando él aún cursaba 12.º grado, ella ya le pedía al padre que comprara «el vestido carmelita» para la ceremonia. «Yo lo único que le pedía a Dios era: por favor, déjamela aunque sea para darle una noticia de que cogí medicina. Lamentablemente no se cumplió», confesó.

El tiktoker también reveló que su madre siempre supo que era gay y lo aceptó sin necesidad de una conversación directa, con la intuición silenciosa que, según él, solo tienen las madres.

Su canción favorita era «La Promesa», de Melendi, que ella pedía escuchar una y otra vez. El joven aún no ha podido asistir a un concierto del cantante español sin que la emoción lo desborde.

El video conectó con la comunidad cubana en la diáspora, que con frecuencia enfrenta el duelo a distancia, igual que otros cubanos que han llorado a sus madres desde el exterior sin poder despedirse en persona ni visitar sus tumbas.

«Hoy está cumpliendo la mujer más hermosa y maravillosa y más importante de mi vida. Feliz cumple, mami», cerró el joven su homenaje.