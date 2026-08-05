“Grábame”: Lo que hizo este cubano en una lancha tras unas copas tiene a TikTok muerto de la risa

Un cubano visiblemente pasado de copas se convirtió en el protagonista involuntario de uno de los clips más compartidos de la semana en TikTok al abrirse latas de cerveza y echárselas encima mientras le gritaba sin parar a quien lo filmaba: «grábame».

El video fue publicado el domingo por el usuario @m.fortuna83, conocido en la plataforma como «Luisito Porvacera», y muestra la escena sobre una lancha, con la esposa del protagonista en el encuadre, observando cada movimiento sin intervenir.

El clip dura un minuto y 17 segundos, pero le bastó para arrasar: acumuló más de 171,400 reproducciones, 5,341 me gusta, 1,086 comentarios y 3,726 compartidos en apenas unos días, cifras que lo colocan entre los momentos cubanos más virales de la semana en la plataforma.

Lo que disparó la ola de reacciones fue la combinación de euforia desbordada, desparpajo caribeño y la insistencia casi cómica del protagonista en ser grabado, todo enmarcado en un ambiente festivo sobre el agua que evoca el verano de la diáspora cubana.

En el segundo 28 del clip se escucha además la frase en inglés «Yeah, it's me! I'm home!», un detalle que no pasó desapercibido entre los miles de usuarios que comentaron el video y que alimentó aún más la conversación en torno al clip.

Este tipo de momentos espontáneos tiene una larga tradición de viralización entre los cubanos en el exterior. El algoritmo de TikTok no exige una gran base de seguidores para distribuir contenido de forma masiva, lo que permite que clips protagonizados por personas completamente anónimas alcancen cientos de miles de vistas en cuestión de horas, sin ninguna estrategia de promoción detrás.

El contexto de una embarcación de recreo refuerza esa lectura: el ocio veraniego en la diáspora, con su mezcla de celebración, humor y desinhibición, es terreno fértil para este tipo de videos que conectan de inmediato con audiencias cubanas e hispanohablantes en general.

La semana pasada, otro cubano protagonizó un momentazo en una montaña rusa cuya reacción superó las 785,000 vistas en pocos días, una cifra que ilustra el apetito del público por este tipo de contenido.

En junio, un sketch sobre «Si Cuba estuviese en el Mundial de fútbol» rozó las 262,000 visualizaciones y acumuló más de 27,000 me gusta, otra muestra de que el humor cubano tiene un público fiel y en crecimiento en las redes.

El lunes también se hizo viral un cubano que pidió matrimonio a su novia en pleno baby shower, confirmando que la espontaneidad de la comunidad cubana en la diáspora sigue generando contenido que conquista plataformas semana tras semana.

El video de «Luisito Porvacera» continúa sumando reproducciones y comentarios, con numerosos usuarios pidiendo más apariciones del animado protagonista, cuya insistencia en ser grabado terminó dándole exactamente lo que pedía: una audiencia de más de 170,000 personas.