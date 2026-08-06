The New York Times: Cuba fue elevada a "Prioridad 1" para la inteligencia de EE.UU.

La administración Trump elevó a Cuba al nivel de «Prioridad 1» dentro del "Marco de Prioridades de Inteligencia Nacional", colocándola en el mismo escalón que China, Irán y Rusia, según reveló este miércoles The New York Times.

Después de este hecho, la CIA creó secretamente una fuerza de tarea dedicada exclusivamente a la isla, informó el rotativo.

La unidad, cuya existencia se mantenía en secreto, tiene autoridad para redirigir con rapidez dinero, personal y apoyo técnico hacia la isla, e integra oficiales de caso, analistas, especialistas en ciberoperaciones y expertos en influencia encubierta, subraya el reporte.

El objetivo declarado de la fuerza de tarea es, según el diario neoyorquino, «crear fisuras dentro de la élite política cubana y propiciar el reemplazo de funcionarios de línea dura por figuras más pragmáticas y dispuestas a negociar con las exigencias de Trump».

El mandato de la unidad tiene, no obstante, límites explícitos: no cuenta con autorización para habilitar operaciones letales y, a diferencia de los esfuerzos de la era de Bahía de Cochinos, tampoco dispone de socios cubanos organizados en tierra, aclara.

Los analistas de la CIA también están examinando nuevos flujos de inteligencia en busca de indicios sobre movimientos de dinero y negocios de los líderes del régimen.

La revelación llega un día después de que Politico reportara el aumento de espías y activos de inteligencia en Cuba, incluyendo más de 150 horas de misiones de reconocimiento aéreo con aviones P-8A Poseidon, RC-135V Rivet Joint y MQ-4C Triton desde febrero de este año.

Fuentes citadas por Politico advirtieron que ese despliegue «podría apoyar desde operaciones de inteligencia intensificadas hasta una eventual planificación militar», aunque aclararon que ninguna acción militar ha sido aprobada ni es inminente.

La creación de la fuerza de tarea representa la culminación de una escalada sostenida a lo largo de 2026.

En mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana en una visita de alto nivel inusual —la primera de un jefe de esa agencia en décadas— para entregar personalmente el mensaje de Trump: Washington solo discutiría asuntos económicos y de seguridad si Cuba realizaba «cambios fundamentales», incluyendo reformas económicas y políticas, y ponía fin a las operaciones de inteligencia rusa y china en la isla.

Ratcliffe se reunió en esa ocasión con el ministro del Interior cubano, Lázaro Álvarez Casas, y con el jefe de la inteligencia cubana. El régimen respondió presentando lo que describió como evidencia de que la isla no representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

Días después de esa visita, EE.UU. sancionó a altos funcionarios cubanos y a la Dirección de Inteligencia, conocida como DGI o G2.

En julio, el Departamento de Estado publicó un informe de 107 páginas que cataloga a Cuba como amenaza estructural para la seguridad nacional de EE.UU., y altos mandos del Pentágono analizaron posibles opciones de acción frente a la isla.

El secretario de Estado Marco Rubio, principal impulsor de esta política dentro de la administración, ha considerado a Cuba una «gran prioridad» y ha abogado por emplear «todas las herramientas convencionales», incluida la inteligencia, para presionar al régimen de La Habana.