The New York Times revela los objetivos de la nueva fuerza especial de la CIA para Cuba

La CIA estableció en secreto un grupo de trabajo dedicado exclusivamente a Cuba con el objetivo de coordinar una campaña de presión para forzar cambios económicos, políticos y de liderazgo en la isla, según reveló este miércoles The New York Times citando a personas informadas sobre la medida.

El grupo ya ha comenzado a incorporar oficiales de caso especializados en el reclutamiento y manejo de espías, analistas de inteligencia, especialistas en ciberoperaciones y expertos en operaciones encubiertas de influencia.

Según las mismas fuentes, su creación permitirá a la agencia «dirigir rápidamente más recursos financieros, humanos y técnicos hacia Cuba».

El mandato del grupo, según el NYT, es más acotado que el de su predecesor histórico: «crear fisuras entre la élite política cubana, con la esperanza de presionar a los cubanos para que sustituyan a los dirigentes considerados de línea dura antiestadounidense por líderes más prácticos y más dispuestos a aceptar las exigencias de Trump».

A diferencia del grupo de trabajo que en 1961 supervisó el entrenamiento y equipamiento de la Brigada 2506 —los cerca de 1,400 exiliados cubanos que lanzaron la fallida invasión de Bahía de Cochinos— el actual no cuenta con socios cubanos organizados.

La revelación llega un día después de que Politico informara que EE.UU. había reforzado su presencia de inteligencia en Cuba con personal y recursos adicionales durante los últimos meses.

Una fuente describió ese movimiento como una ampliación de la «presencia» de la CIA en territorio cubano, mientras otra lo enmarcó en una estrategia más amplia para obligar al régimen a ceder, aunque aclaró que Trump «todavía prefiere la diplomacia».

La nueva estructura se inscribe en una escalada sostenida que Washington ha mantenido sobre La Habana a lo largo de 2026. En mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó La Habana y transmitió al régimen que EE.UU. solo abordaría asuntos económicos y de seguridad si Cuba realizaba «cambios fundamentales».

La CIA publicó imágenes de esa visita en su cuenta oficial de X con la ubicación «Havana, Cuba», un gesto descrito como inusual para la agencia.

Poco después, el Departamento de Justicia presentó cargos penales federales contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, en el que murieron cuatro ciudadanos estadounidenses.

Ese mismo día, Trump declaró públicamente: «Tenemos la CIA allí y Marco allí», en referencia a Cuba y al secretario de Estado Marco Rubio.

Rubio, de origen cubano-americano, es identificado como el principal arquitecto de esta política de presión máxima. Una fuente citada por Politico lo describió sin rodeos: Cuba es «una enorme prioridad para Rubio».

Desde febrero de 2026, aeronaves P-8A Poseidon, RC-135V Rivet Joint y el dron MQ-4C Triton han acumulado más de 150 horas de vigilancia aérea alrededor de la isla, en más de 20 vuelos, algunos a menos de 64 km de la costa.

El telón de fondo de toda esta presión es la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, que cortó el flujo de petróleo venezolano hacia Cuba y agravó una crisis energética ya severa en la isla.

El modelo aplicado en Venezuela ha sido señalado como referencia directa para la estrategia que Washington despliega ahora frente al régimen cubano.

Una fuente anónima citada por Politico advirtió que el despliegue de inteligencia «constituye un paso táctico que podría facilitar una operación de esa naturaleza», en alusión a una eventual acción militar, aunque otras fuentes subrayaron que Washington utilizará «todas las herramientas convencionales» antes de llegar a ese punto.