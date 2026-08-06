Confirman que las personas atrapadas en el derrumbe de Remedios son de Caibarién

Las autoridades cubanas confirmaron este miércoles que las personas atrapadas bajo los escombros del derrumbe ocurrido en una escuela secundaria de Remedios, Villa Clara, son oriundas de Caibarién, municipio vecino ubicado en el norte de la provincia.

La agencia estatal ACN reportó a las 22:11 horas que las labores de rescate en la Escuela Secundaria Básica en el Campo (ESBEC) continuaban activas tras el desplome parcial de su estructura, sin cambios significativos en la situación hasta ese momento.

Los familiares de las personas atrapadas -cuya cifra es aún imprecisa-, se encontraban en el lugar del derrumbe esperando.

Según el medio estatal, los equipos de rescate desplegados en el lugar «continúan en contacto con una de las personas localizadas entre los escombros», lo que permite sostener las acciones de asistencia mientras avanzan los trabajos de despeje en la zona afectada.

En el sitio se encontraban presentes los familiares de los afectados, quienes seguían de cerca el desarrollo de las operaciones, así como las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia y el municipio, junto a representantes de Caibarién.

Las fuerzas especializadas actuaban de forma coordinada con el acompañamiento del sistema de salud, que, según la ACN, «aseguró mantener activados todos los recursos para la atención inmediata que sea requerida».

El derrumbe se produjo en la estructura identificada preliminarmente como la antigua ESBEC No. 1, conocida popularmente como «La 1», en el camino hacia Rojas. Entre los recursos técnicos desplegados, se reportó el uso de drones para geolocalizar a los atrapados bajo los escombros, una técnica empleada en Cuba desde la explosión del hotel Saratoga en La Habana en 2022.

Susely Morfa González, secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista en Villa Clara, acudió al lugar y señaló preliminarmente que se estimaba que unas tres personas se encontraban dentro del inmueble al momento del colapso, aunque esa cifra fue presentada como sujeta a cambios.

En redes sociales circularon versiones no verificadas que mencionaban hasta 14 personas atrapadas y dos cuerpos recuperados, datos que las autoridades no corroboraron.

El colapso en Remedios se inscribe en un patrón de deterioro estructural de la infraestructura educativa cubana documentado en múltiples provincias.

En agosto de 2024 se registró un derrumbe parcial en una primaria de Arroyo Naranjo, en La Habana, y tras el huracán Melissa en noviembre de 2025, más de 270 escuelas resultaron afectadas en Guantánamo, con cuatro derrumbes totales. Muchos de estos edificios tienen décadas de antigüedad y han sufrido falta de mantenimiento sistemático.

Las autoridades reiteraron que «la prioridad sigue siendo garantizar la seguridad de los rescatistas y el salvamento de las vidas».