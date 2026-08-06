Rescatistas están a punto de llegar al primer sobreviviente atrapado en el derrumbe de Remedios

Los equipos de rescate desplegados en la antigua ESBEC No. 1 del municipio Remedios, Villa Clara, se encontraban esta noche a punto de alcanzar al primero de los sobrevivientes localizados entre los escombros del edificio derrumbado, según reportó el periodista Henry Omar Pérez en Facebook a las 10:41 p.m.

El derrumbe ocurrió en la estructura abandonada conocida como «La 1», ubicada en la carretera a Rojas, y las labores de búsqueda se extendieron hasta la madrugada con el apoyo de bomberos, la Cruz Roja y el Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM).

«¡Están muy cerca de uno de un sobreviviente!», escribió Pérez en su publicación, en la que detalló que los equipos especializados mantienen comunicación activa con al menos una de las personas atrapadas.

También informó que habían logrado pasarle a esa persona un poco de agua.

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Para garantizar la visibilidad durante la noche, los rescatistas emplean un grupo electrógeno que mantiene iluminada la zona de trabajo. Además, se utilizaron drones para geolocalizar a las personas atrapadas entre los escombros, lo que calificó la operación como de alta complejidad.

La cifra preliminar oficial más citada, atribuida a Susely Morfa González, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Villa Clara, indica que había unas tres personas dentro del inmueble al momento del colapso.

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Las autoridades no han corroborado si se ha extraído algún cuerpo de la estructura colapsada.

Morefa González y Milaxy Yanet Sánchez Armás se trasladaron al lugar para supervisar las operaciones y coordinar los recursos necesarios.

La edificación colapsada formaba parte de las llamadas Escuelas Secundarias Básicas en el Campo, centros educativos creados en los años setenta donde los estudiantes combinaban el estudio con el trabajo agrícola en régimen interno.

Muchas de estas estructuras llevan años en estado de abandono, reflejo del deterioro generalizado de la infraestructura pública en Cuba, donde los derrumbes se han vuelto frecuentes ante la falta de mantenimiento acumulada durante décadas.

Al cierre de este reporte, las labores de rescate continuaban activas y los equipos trabajaban para extraer al primer sobreviviente confirmado entre los escombros.