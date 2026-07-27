Amplían búsqueda de mujer acusada de asesinato en Florida: Revelan nuevos detalles para identificarla

Las autoridades del condado de Walton han intensificado la búsqueda de Isabelle Rose Johnson, de 38 años, acusada del crimen de Jason Christopher Coulthart, de 43 años, cuyo cuerpo fue hallado enterrado en una fosa poco profunda en Freeport, Florida, según informó Telemundo 51.
La búsqueda supera ya el mes de duración y se ha extendido a Alabama y Georgia.
Las autoridades han publicado nuevos detalles físicos -incluyendo descripciones de tatuajes- y ofrecen $16,000 por información que conduzca al arresto de la fugitiva.
Una sospechosa con múltiples identidades
La Oficina del Sheriff del condado de Walton describe a Johnson como una «maestra de la manipulación», que «se disfraza muy bien» y opera bajo al menos seis alias.
Esos alias son «Harley», «Jessica Elaine Bowman», «Jessica Elaine Thrush», «Jessica Elaine Thrash», «Jessica Dowdy» y posiblemente «Denise».
En redes sociales, la agencia se dirigió directamente a la prófuga: «La justicia va a llegar. Isabelle. Harley. Jessica. Como sea que te estés llamando ahora. Entrégate. Ya es suficiente».
Las autoridades advierten que Johnson podría alegar ser víctima de violencia doméstica u otras dificultades para obtener transporte, dinero o refugio. Según CBS News, en una ocasión convenció a un empleado de una tienda de tatuajes para que le solicitara un servicio de transporte por aplicación y así escapar cuando la policía se acercaba.
Nuevos rasgos físicos para identificarla
Johnson mide aproximadamente 1.60 metros y pesa alrededor de 54 kilogramos, con cabello castaño que los investigadores creen que pudo haberse cortado y teñido.
Entre los nuevos detalles divulgados figuran cuatro tatuajes:
-una flor en la mano izquierda que se extiende desde debajo del pulgar hacia el índice
-un tatuaje en el tobillo derecho.
-un gran escorpión desde la nalga izquierda hasta el muslo izquierdo.
-y un pájaro de gran tamaño en la espalda.
El último video conocido de Johnson fue captado por cámaras de seguridad en un negocio de Destin, días después del hallazgo del cuerpo.
«Es posible que haya cambiado de aspecto desde que se grabó este video», advirtió la oficina del sheriff, «pero sí que te da una buena idea de cómo puede sonar su voz».
El crimen y la víctima
Coulthart fue reportado desaparecido el 24 de mayo, visto por última vez saliendo de los College Condominiums en Niceville.
Su cuerpo fue recuperado el 25 de junio en una propiedad de Freeport, enterrado bajo cemento fresco.
Según los afidávits, fue asesinado con una brida colocada alrededor del cuello.
Oriundo de Nueva Jersey, deja un hijo de 20 años, sus padres y su hermano menor, Timothy.
Su prima Roxanne Wolf lo describió a CBS News como «un dador» que «daría la camisa de su espalda por cualquiera que la necesitara».
Cinco arrestados por encubrimiento
Cinco personas han sido detenidas por presuntamente ayudar a Johnson a evadir la justicia.
Bobbi Wagstaff, de 31 años, y el matrimonio Martin y Sandra Leaverton, ambos de 63, de Fort Walton Beach, fueron arrestados a inicios de julio.
Poco después, Michael Ray White, de 74 años, y Kathleen Morris, de 59, de Santa Rosa Beach, enfrentaron cargos similares.
White ayudó a Johnson a eludir a las fuerzas del orden entre el 25 y el 30 de junio, mientras que Morris admitió haberle proporcionado transporte y suministros y haber mentido a los agentes sobre su paradero.
El sheriff Michael Adkinson fue categórico: «Si le das un lugar donde quedarse, la ayudas a esconderse o mientes por ella, tendrás que afrontar las consecuencias. No vamos a permitir que nadie se interponga en esta investigación».
Quienes tengan información pueden llamar al (850) 892-8111 o contactar de forma anónima a Emerald Coast Crime Stoppers al (850) 863-TIPS.
La recompensa de $16,000 combina fondos de Emerald Coast Crime Stoppers, la Asociación de Sheriffs de Florida y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
Preguntas frecuentes sobre la búsqueda de Isabelle Rose Johnson, acusada de asesinato en Florida
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Isabelle Rose Johnson y por qué es buscada?
Isabelle Rose Johnson es una mujer de 38 años acusada del asesinato de Jason Christopher Coulthart. Su cuerpo fue encontrado enterrado bajo cemento en Freeport, Florida. Las autoridades han intensificado la búsqueda de Johnson, quien se encuentra prófuga desde hace más de un mes.
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¿Qué medidas están tomando las autoridades para localizar a Isabelle Rose Johnson?
Las autoridades han extendido la búsqueda a Alabama y Georgia, y han divulgado detalles físicos como tatuajes para facilitar su identificación. Se ofrece una recompensa de $16,000 por información que conduzca a su arresto. Además, han arrestado a cinco personas por ayudar a Johnson a evadir la justicia.
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¿Qué características físicas y alias se conocen de Isabelle Rose Johnson?
Johnson mide aproximadamente 1.60 metros, pesa 54 kilogramos y tiene cabello castaño, que podría haber cambiado. Se le conocen varios alias, entre ellos «Harley», «Jessica Elaine Bowman», y «Denise». Tiene tatuajes distintivos, como una flor en la mano izquierda y un escorpión en la nalga izquierda.
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¿Cómo pueden las personas proporcionar información sobre el paradero de Isabelle Rose Johnson?
Quienes tengan información sobre Isabelle Rose Johnson pueden comunicarse con la Oficina del Sheriff del condado de Walton al (850) 892-8111 o de forma anónima a Emerald Coast Crime Stoppers al (850) 863-TIPS. La recompensa por información que conduzca a su captura es de $16,000.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.