Amplían búsqueda de mujer acusada de asesinato en Florida: Revelan nuevos detalles para identificarla

Diferentes rostros con que se muestra la mujer que busca la policía

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Las autoridades del condado de Walton han intensificado la búsqueda de Isabelle Rose Johnson, de 38 años, acusada del crimen de Jason Christopher Coulthart, de 43 años, cuyo cuerpo fue hallado enterrado en una fosa poco profunda en Freeport, Florida, según informó Telemundo 51.

La búsqueda supera ya el mes de duración y se ha extendido a Alabama y Georgia.

Las autoridades han publicado nuevos detalles físicos -incluyendo descripciones de tatuajes- y ofrecen $16,000 por información que conduzca al arresto de la fugitiva.

Nuevos elementos para identificar a la sospechosa de asesinato que permanece prófuga

Una sospechosa con múltiples identidades

La Oficina del Sheriff del condado de Walton describe a Johnson como una «maestra de la manipulación», que «se disfraza muy bien» y opera bajo al menos seis alias.

Esos alias son «Harley», «Jessica Elaine Bowman», «Jessica Elaine Thrush», «Jessica Elaine Thrash», «Jessica Dowdy» y posiblemente «Denise».

En redes sociales, la agencia se dirigió directamente a la prófuga: «La justicia va a llegar. Isabelle. Harley. Jessica. Como sea que te estés llamando ahora. Entrégate. Ya es suficiente».

Las autoridades advierten que Johnson podría alegar ser víctima de violencia doméstica u otras dificultades para obtener transporte, dinero o refugio. Según CBS News, en una ocasión convenció a un empleado de una tienda de tatuajes para que le solicitara un servicio de transporte por aplicación y así escapar cuando la policía se acercaba.

Nuevos rasgos físicos para identificarla

Johnson mide aproximadamente 1.60 metros y pesa alrededor de 54 kilogramos, con cabello castaño que los investigadores creen que pudo haberse cortado y teñido.

Entre los nuevos detalles divulgados figuran cuatro tatuajes:

-una flor en la mano izquierda que se extiende desde debajo del pulgar hacia el índice

-un tatuaje en el tobillo derecho.

-un gran escorpión desde la nalga izquierda hasta el muslo izquierdo.

-y un pájaro de gran tamaño en la espalda.

El último video conocido de Johnson fue captado por cámaras de seguridad en un negocio de Destin, días después del hallazgo del cuerpo.

«Es posible que haya cambiado de aspecto desde que se grabó este video», advirtió la oficina del sheriff, «pero sí que te da una buena idea de cómo puede sonar su voz».

El crimen y la víctima

Coulthart fue reportado desaparecido el 24 de mayo, visto por última vez saliendo de los College Condominiums en Niceville.

Su cuerpo fue recuperado el 25 de junio en una propiedad de Freeport, enterrado bajo cemento fresco.

Según los afidávits, fue asesinado con una brida colocada alrededor del cuello.

Oriundo de Nueva Jersey, deja un hijo de 20 años, sus padres y su hermano menor, Timothy.

Su prima Roxanne Wolf lo describió a CBS News como «un dador» que «daría la camisa de su espalda por cualquiera que la necesitara».

Cinco arrestados por encubrimiento

Cinco personas han sido detenidas por presuntamente ayudar a Johnson a evadir la justicia.

Bobbi Wagstaff, de 31 años, y el matrimonio Martin y Sandra Leaverton, ambos de 63, de Fort Walton Beach, fueron arrestados a inicios de julio.

Poco después, Michael Ray White, de 74 años, y Kathleen Morris, de 59, de Santa Rosa Beach, enfrentaron cargos similares.

White ayudó a Johnson a eludir a las fuerzas del orden entre el 25 y el 30 de junio, mientras que Morris admitió haberle proporcionado transporte y suministros y haber mentido a los agentes sobre su paradero.

El sheriff Michael Adkinson fue categórico: «Si le das un lugar donde quedarse, la ayudas a esconderse o mientes por ella, tendrás que afrontar las consecuencias. No vamos a permitir que nadie se interponga en esta investigación».

Quienes tengan información pueden llamar al (850) 892-8111 o contactar de forma anónima a Emerald Coast Crime Stoppers al (850) 863-TIPS.

La recompensa de $16,000 combina fondos de Emerald Coast Crime Stoppers, la Asociación de Sheriffs de Florida y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.