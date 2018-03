Estados Unidos, Sur de la Florida,

Niurka Marcos ha compartido en su canal de YouTube la broma que le gastó a su hija Romi en respuesta a la que a comienzos de este año le hiciera la joven al contarle que estaba embarazada.

La cubana simuló un accidente doméstico, específicamente una caída en el interior de su casa. Para hacerlo contó con la ayuda y complicidad de varios allegados.

La joven se puso tan nerviosa al ver a su mamá tirada en el suelo que se puso a sollozar y no atinó a hacer nada. Tras desenmascarar la broma, ambas rieron y lloraron juntas. Marcos avisó que en caso de accidente nadie avise a Romi, a lo que la joven YouTuber contestó que se asustó, no vio a nadie y no supo qué hacer.

Madre e hija son muy unidas en la vida y en las redes sociales, donde a menudo se les puede ver compartiendo rutinas de ejercicios u otras actividades.