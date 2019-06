América Latina, Cuba,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Martes, 4 Junio, 2019 - 11:10 (GMT-5)

En 2016 gran parte del mediático clan de celebrities estadounidense Kardahian-Jenner sorprendió a la comunidad cubana con su viaje sorpresa a la Isla.

Las hermanas Kourtney, Khloé y Kim Kardashian y el esposo de ésta última, el rapero Kanye West, arribaron a Cuba en el mes de mayo de dicho año para grabar uno de los episodios de su reality show televisivo Keeping up with the Kardashians.

Durante su estancia acudieron a varios lugares de La Habana como el restaurarte San Cristóbal, el mismo que sirvió en su día al expresidente de los Estados Unidos Barack Obama y su familia.

No ad for you

Ahora, tres años después de su viaje, las Kardashian-Jenner han querido recordarlo en un vídeo que recoge algunos memorables momentos de sus vacaciones por distintos lugares del mundo , entre los que se incluyen también países como Grecia, República Dominicana, Bora Bora o la propia mayor de las Antillas.

Durante los segundos pertenecientes a Cuba podemos ver a las hermanas bailando salsa y paseando sobre unos autos clásicos antiguos por varios puntos estratégicos de la ciudad como el Malecón habanero o la Habana Vieja, además de otras imágenes en zonas rurales aledañas a la capital cubana.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram