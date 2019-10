Publicado el Martes, 8 Octubre, 2019 - 06:47 (GMT-5)

Jacob Forever ha confesado, a través de unos vídeos subidos a su sección de historias de Instagram, que se siente "muy mal" tras el robo que sufrió en su hogar de Miami.

"Es algo que me ha afectado muchísimo, me siento muy mal, muy mal sentimentalmente. Me siento afectado psicológicamente. Es bien difícil después de uno haberse sacrificado tanto, trabajando tanto para poder lograr lo poco que uno logra...", afirmó el cantante cubano de música urbana.

El reguetonero también aludió a que tiene la sospecha de que el hurto pudo haberse producido por alguien de su entorno, ya que los ladrones fueron directamente a sustraer los objetos de valor que se encontraban en sitios claves de la casa.

"Hay que cuidarse porque son personas que están cerca de uno y que son capaces de hacer estas cosas. Es bien feo y bien triste decirlo pero siempre que pasa algo tan grave como esto la gente va directo a donde saben que están las cosas como fueron directo a donde estaban las prendas y el dinero. Esto es mandado por alguien que está cerca de uno...", añadió.

Para culminar, el intérprete aseguró que su familia se encontraba bien: "Mi familia está bien, gracias a Dios que es lo que importa. Las prendas, la cantidad de dinero que se hayan llevado, todo lo que se hayan llevado, eso no me interesa", concluyó.

El robo en la casa de Jacob Forever se produjo en la madrugada del pasado domingo cuando el artista y su esposa Diliamne Jouve "La Dura" se encontraban en un evento.

Según se pudo apreciar en las imágenes que las cámaras de seguridad de la propiedad captaron y que el propio cantante difundió a través de las redes, los ladrones forzaron la cerradura con un taladro e irrumpieron en el hogar cuando Saisha, la hija de la pareja, y su nana se encontraban durmiendo en una de las habitaciones.

Además de los daños ocasionados en la casa, los atacantes lograron llevarse la caja fuerte y sustrajeron joyas y relojes Rolex valorados entre 10 mil y 60 mil dólares.