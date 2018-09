Estados Unidos,

El exboxeador Óscar de la Hoya medita postularse como presidente de Estados Unidos para las elecciones de 2020.

Así lo dijo en una entrevista a la página tmz.com, en la que confesó que se trata de un proyecto real.

"Lo digo muy, muy en serio. Millones de personas me han dicho: '¿Por qué no te presentas a las elecciones? ¿Por qué no te levantas y alzas la voz?' Y obviamente cuando uno es presidente tiene la voz más alta", aseguró.

El campeón olímpico de 1992, de origen mexicano, está organizando un equipo para analizar cuáles serían sus opciones.

"Si Arnold (Schwarzenegger) puede ser gobernador, si (Donald) Trump puede ser presidente, entonces ¿por qué no puede un mexicano-estadounidense que ganó una medalla de oro olímpica, que tiene más de 35 años y es ciudadano de Estados Unidos, se postulará para la presidencia?", explicó en declaraciones recogidas por USA Today.

Este medio alertó que, de presentarse, sería examinada con lupa su vida personal y se hizo referencia a sus antiguos problemas de adicción con el alcohol y las drogas.

No es el primer personaje público que muestra sus ambiciones políticos, ya que el rapero Kanye West dijo en 2015 que estaba considerando postularse para la Casa Blanca, pero finalmente fijó su posible candidatura para los comicios de 2024.

"Cuando nos convirtamos en presidente, tenemos que cambiar el nombre del avión de Air Force One a Yeezy Force One", indicó en su perfil de Twitter.

De la Hoya ganó seis títulos mundiales profesionales y se retiró de los cuadriláteros en 2009 con récord de 39-6.