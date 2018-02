Estados Unidos, Sur de la Florida,

Liam Cenzano, un joven cubano que arriesgó su vida para irse de Cuba en 2006 y se aventuró en una travesía para llegar a Miami, logró grabar su viaje, así como otras imágenes dentro del país, con las cuales ha conformado el documental My name is Liam (Mi nombre es Liam).

En una entrevista para Telemundo el joven alega que el documental es “un homenaje a Cuba, a su gente, a su música y a sus leones. La historia de Lian es la de muchos otros”.

El filme narra con imágenes reales y testimonios de su protagonista, todas las peripecias por las que tuvo que pasar a sus 19 años, en busca de libertad y de una vida mejor.

El realizador de cine Andreas Anastasis le propuso contar su historia en un documental. Para ello volvieron a la Isla, con celulares que graban en resolución 4k para poder entrarlos sin llamar la atención y tomaron más imágenes e hicieron entrevistas sobre la división de familias y otros temas que van de la mano con la emigración en Cuba.

La historia se extiende a Estados Unidos, y cuenta cómo ha sido la vida de Liam allí, e incluye la emotiva historia con su madre, a la cual no pudo ver durante ocho años.

Liam era presentador en Cuba del conocido programa musical Piso 6 y actor de teatro. Actualmente vive en Nueva York y encamina su vida hacia la realización audiovisual. Con este trabajo participará en diversos festivales para llevar su historia – y la de miles de cubanos- al mundo.