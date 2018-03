Estados Unidos, Sur de la Florida,

Riquimbili se cansó de romper vereda por los montes y ciudades con su andar característico. El humorista cubano, al parecer, ya no quiere recordar los turbios días en que era un trabajador de la construcción. No más. Riquimbili está en la yuma y le va de maravillas.

En el poco tiempo que lleva en el Norte, Riquimbili dice que ya tiene de todo: un carro, una casa con piscina a la orilla de un muelle, y un mar de aguas muy azules que bate sus olas enfrente. Sí, Riquimbili ha coronado. Toma Heineken y fuma puros.

Su ex esposa, allá en Cuba, no se cansaba de darle malas vibras. De decirle que no. Riquimbili, ahora, a 90 millas, le ha recordado que él siempre apostó porque "sí se puede".

Riquimbili asegura que compra en las mejores boutiques de los Estados Unidos, que muchas veces le dijo a ella que él iba a triunfar en ese país.

Pero bueno, él entiende - y lo dice - que todas las mujeres son así de criticonas. Y a él se le sobra el trabajo en los Estados Unidos como para estarse preocupando por una mujer que dejó en La Habana.

Veamos en qué termina toda esta graciosa historia. Tan simple como que te quiten un cuadro que tienes detrás.