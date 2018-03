Estados Unidos, Sur de la Florida,

El equipo del programa humorístico 'Vivir del Cuento' ha actuado este viernes en el Havana 1957 Brickell de Miami. Los artistas que interpretan a Pánfilo, Chequera, Facundo y Ruperto llevaban un año sin presentarse en la Florida. CiberCuba ha sido testigo de la transformación de los actores Luis Silva, Mario Sardiñas, Andy Vázquez y Omar Franco, respectivamente, en los personajes que tantas risas han arrancado al público cubano.

Este portal de noticias ha estado con estos cuatro grandes del humor cubano mientras se maquilllaban antes de salir al escenario. Por problemas de presupuesto, aclaran, no pudo viajar con ellos el equipo de profesionales que normalmente hacen estre trabajo, pero a juzgar por la soltura con que se retocan, no les echan en falta. "Estamos más o menos aquí, inventando", explica Facundo.

En vivo y en directo para CiberCuba

Luis Silva, por ejemplo, confiesa que ya casi no le hace falta pintarse las canas porque su pelo ya no es el de hace unos años.También comenta que hasta hace muy poco le costaba trabajo encontrarse las arrugas y ahora las ve a la primera cuando se planta frente al espejo a maquillarse. "Esto llegará el día que no tendremos que hacerlo", bromea Pánfilo, aclarando que "el artista es así: estamos en campaña, en vivo y en directo para CiberCuba".

Chequera bromea con la detreza de Facundo la hora de aplicarse tinta negra en la cabeza con una esponja de maquillaje: "Este hombre se ha superado porque antes lo hacía con corcho de botella de vino", dice entre risas. En este punto recuerda que eso era lo que utilizaban los actores como el mítico Bernabé (Enrique Arredondo ) y los artistas del teatro vernáculo.

"Una vez yo me di uno de esos tintes con el corcho y cuando terminó la obra, se fue el agua y tuve que irme embarrado hasta mi casa", relata Chequera. "Eso nos pasa a cada rato", apunta Facundo y su compañero de reparto le contesta: "Aquí (en Miami) los camellos cogen mala digestión de la cantidad de agua que hay".

¿El cartucho llegó a Miami legal o ilegal?

Los tres artistas se ríen al encontrar un paquete de cartuchos de los que antiguamente se usaban en las bodegas cubanas. "El cartucho se perdió allá (en Cuba) y apareció aquí (en Miami)", se burla Pánfilo mientras Facundo sugiere que habría que investigar si el cartucho llegó a la Florida "legal o ilegal". Y Luis Silva, con su humor ágil le especifica que lo que sí se sabe es que "vino vacío, no vino lleno".

Omar Franco, que interpreta el personaje de Ruperto en Vivir del Cuento, define la sesión de maquillaje "como el momento de hacerse viejo". En su opinión, sus esposas tienen ya la ventaja de conocer cómo serán ellos de mayores.

Pánfilo lamenta que se le haya ocurrido inventar un personaje de edad avanzada, cuando podía haber creado uno joven sin necesidad de tanto maquillaje. También confiesa que ya se conocen todos los rincones de Miami y por eso ha conseguido comprar un pegamento para fijarse el bigote postizo en la Casa de los Trucos de la Calle 8. "Nosotros estamos yendo de visita a Cuba a ver a la familia. Ya vivimos aquí", vuelve a bromear.

Facundo, gozando sobre el escenario, Pánfilo dice que se queda

Terminado el proceso de transformación y maquillaje, los cuatro artistas subieron al escenario y arrancaron risas "a pululu". A Facundo se le vio gozando, dando cintura en el Havana 1957 Brickell, que estaba lleno hasta la bandera. Pero Ruperto no se quedó atrás y Pánfilo Epifanio hizo lo que pudo, como siempre, cuidando que no se le desencajaran las caderas.

Sobre el escenario Pánfilo dio una exclusiva: "Me convencieron, me quedo", dijo interpretando su papel. Al momento contó, entre otras, las bondades del cachú (ketchup) de Miami, mostrando una latica de Cat food, o del hotel de lujo donde se han instalado, en el que las parejitas hacen inventario a altas horas de la noche: "¿De quién es esa boquita? Tuya...