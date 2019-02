Estados Unidos, Sur de la Florida,

Publicado el Lunes, 25 Febrero, 2019 - 19:04 (GMT-5)

La carismática Nereida, interpretada por el actor cubano Alexis Valdés, ha querido compartir con todos los que la siguen su experiencia en la gala de premiaciones de los Oscar 2019, que se celebraron este domingo en Los Angeles.

"¿Ustedes no me vieron? Yo era la que estaba detrás de Cuarón cuando le dieron el premio a Mejor Director, la que le dio la nalgada, lo que luego le hicieron un close up a Guillermo del Toro y ya no me vie", dijo bromeando con la constitución física del laureado director mexicano, quien asegura "es amigo mío".

Nereida, que dice haberse comprado un vestido Armani para la ocasión, reconoció que "los directores mexicanos han hecho historia en seis ediciones consecutivas de los Oscar".

Asimismo, tomó un momento para criticar al actor mexicano Sergio Goyri, quien se refirió de manera despectiva y racista a la actriz de la película Roma, por ser de origen indígena. "Papi, indio era Gandhi y no ha habido ser humano más ilustre que él en el mundo entero", le dijo.

Por último, Nereida celebró los premios de los actores Rami Malek y Mahershala Ali por Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto, respectivamente, y de la película ganadora The Green Book.

