Nereida: "¿A dónde hay que llamar para que te pague el imperio?"

Nereida, el personaje humorístico interpretado por el humorista cubano Alexis Valdés, preguntó a sus seguidores si alguno sabe cómo puede recibir el tan mencionado financiamiento del imperio a artistas cubanos.

"¿Alguien sabe a dónde hay que llamar para que te pague el imperio? Porque yo estoy ahora mismo sin trabajo y tengo una necesidad imperiosa de que me contrate el imperio", dijo en su último video.

El alter ego de Valdés cuestionó además cómo los ministros cubanos pueden tener iPhones y si a ellos también les pagará el imperio.

"Yo no me explico de dónde los ministros de Cuba sacan un iPhone porque en Cuba no hay tiendas que vendan iPhones. ¿O será que se los compra la familia o les mandan el dinero del extranjero?", preguntó.

Nereida contó que tenía pensado recitar frente a una estatua de José Martí en su próximo viaje a Cuba, pero que ahora resulta que "Martí también está prohibido".

"No sé qué pasa ahora que en Cuba no se puede recitar a Martí, de momento Martí cayó en desgracia también".

Relacionado precisamente con los sucesos del 27 de enero, Nereida se preguntó en qué parte de la Constitución dice que no se puede grabar con un teléfono.

"Es más, la Constitución no habla de teléfonos que filman, porque ni existían. A ver quién tiene los timbales de arrebatarme el teléfono a mí, que le meto una galleta otorrinolaringóloga, que cogen nariz, garganta y oído, porque si ahora los ministros son guapos, yo también", aseguró.

El pasado 27 de enero, un grupo de jóvenes que leían a Martí y pedían de forma pacífica ser escuchados por las autoridades frente al Ministerio de Cultura, fueron agredidos por agentes de la policía política y por el propio ministro Alpidio Alonso, que le arrebató el teléfono a uno de los jóvenes de un manotazo.

