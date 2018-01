[ESTRENO]: Bruno Mars y Cardi B. revolucionan las redes con "Finesse"

Miami, 4 ene (EFE).- En la madrugada de este jueves 4 de enero, los artistas Bruno Mars y Cardi B. lanzaron su primera colaboración juntos, un "remix" del tema "Finesse", con un vídeo en homenaje a la década de los noventa, con el que han conmocionado las redes sociales.

El vídeo, cargado en la plataforma YouTube la pasada medianoche, se convirtió en el número uno en crecimiento en menos de 12 horas, en las que logró 2,3 millones de visualizaciones, mientras que la etiqueta #Finesse llegó al primer lugar en los temas tendencia de Twitter.

Out on iTunes go get it #FINESSE @BrunoMars pic.twitter.com/5gJkfHsbox