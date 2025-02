Al desnudo como la esposa de Kayne West en los Grammy: Seidy La Niña promociona su último estreno

Seidy La Niña sabe cómo aprovechar los temas virales del momento, luego de que Bianca Censori, la esposa de Kayne West, se presentara prácticamente desnuda en la alfombra roja de los Premio Grammy, la cubana decidió seguir su ejemplo.

La cantante hizo un montaje para promocionar su nuevo tema que lleva por título “Ernesto”.

En el video pareciera que se va a quedar semidesnuda como hizo la modelo y arquitecta australiana, pero en realidad lo que se ve es el torso descubierto de un hombre muy musculoso, pero sigue manteniendo el rostro de la artista.

“Soy Ernesto”, escribió Seidy en los comentarios desatando las risas de sus seguidores que al parecer se quedaron con ganas de ver más.

“Ernesto” aterrizó en las plataformas digitales el domingo junto a un videoclip. Nuevamente Seidy apostó por un ritmo contagioso y una letra llena de insinuaciones picantes.

“A ti te gusta comer callao / A mí no me gusta la puerta abierta / Me gusta la tortilla / Me gusta el huevo revuelto / Pero el que más me gusta es Ernesto / Qué Ernesto, el dueño de to esto”, dice una parte de la letra.

Si todavía no has visto el videoclip, aquí te lo compartimos: