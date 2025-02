Seidy La Niña se quiebra en redes: "Me siento mal y hasta culpable"

La cantante cubana Seidy La Niña ha compartido un emotivo video en su cuenta de Instagram donde se ha sincerado sobre el impacto que han tenido en ella las constantes críticas negativas que recibe sobre su cuerpo y su música.

En la grabación, la artista se muestra visiblemente afectada y lamenta la falta de empatía de algunos usuarios en redes sociales.

"Ustedes saben lo infeliz que tiene que ser una mujer para entrar en el perfil de otra mujer a opinar sobre su cuerpo. Es triste y es preocupante", expresó la cantante, denunciando los comentarios ofensivos que ha recibido.

Seidy La Niña también abordó la ola de críticas que ha generado su último tema titulado "Ernesto", que, según ella, ha sido objeto de fuertes comentarios despectivos desde su lanzamiento hace dos días.

"Honestamente hoy no es un buen día para mí. Saqué esta canción hace dos días y he tenido una cantidad de críticas horrendas. Es tan fuerte e hiriente que me siento hasta culpable y, honestamente, estoy pensando en bajarla, quitar el video, quitar la canción", confesó.

La artista, quien ha construido una carrera con un estilo propio y un gran carisma, explicó que su intención siempre ha sido crear música para que la gente baile y se sienta identificada.

Sin embargo, el aluvión de comentarios negativos ha llegado a afectarla profundamente. "Uno hace música para que la gente baile y se sienta identificada, pero así no... me siento mal", agregó.

Las palabras de Seidy La Niña han generado reacciones divididas entre sus seguidores. Mientras algunos critican su trabajo, otros han salido en su defensa, brindándole apoyo y alentándola a seguir adelante.

La situación pone sobre la mesa el debate sobre el impacto del acoso digital y la importancia de fomentar un ambiente más positivo en redes sociales.

Hasta el momento, la cantante no ha tomado una decisión definitiva sobre si eliminará o no la canción, pero su mensaje ha servido para exponer la realidad que enfrentan muchos artistas ante la opinión pública en plataformas digitales.

