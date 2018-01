La Charanga Habanera pone a bailar al público en Roma

Para los amantes de la música de la Charanga Habanera, aquí están los últimos videos publicados en su página de Facebook.

La popular orquesta cubana está en estos momentos en Roma, ciudad donde comenzó su gira Subiendo la parada. De Italia pasará a España, donde actuará en Barcelona, Valencia, Málaga, Santiago de Compostela y Madrid. Su periplo finalizará el próximo 12 de febrero.

La agrupación de David Calzado aprovechará este recorrido para promocionar sus más recientes temas: Me quedé con ganas y Se formó la pachanga. “Y estos son los estrenos de este año. Que se prepare Europa si están listos para esto”, escribió el artista en su cuenta David Calzado y su Charanga Habanera.

La orquesta, una de las más importantes del género bailable en Cuba, cumple 30 años de creada en 2018. Se han presentado en escenarios de todo el mundo y no han bajado su popularidad con el paso del tiempo. Han estado nominados dos veces al premio Grammy Latino: en el 2003 con el álbum Live in the USA, y en el 2016 con el disco Vivito y Coleando, ambos en la categoría de Mejor álbum tropical contemporáneo.