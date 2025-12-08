Exvocalista de la Charanga Habanera muestra su recuperación: “Salí adelante”

David Montes De Oca, conocido como el Dandy y exvocalista de la Charanga Habanera, mostró su impresionante cambio físico tras entrar en rehabilitación y dejó un mensaje motivacional para todos los que luchan contra la adicción.

“Este video es un testimonio de que sí se puede superar cualquier obstáculo. Yo lo logré y tú también puedes. No importa cuán difícil parezca, con fe y perseverancia se sale adelante. ¡Ánimo y a seguir luchando!”, escribió el cantante, en un video de su cuenta de Instagram, donde aparece doblando una canción, y se puede apreciar su tremenda recuperación.

En julio, el proyecto comunitario Conducta Dade, que ayuda en Miami a personas con problemas de adicción y en situación de calle, compartió varios videos del cantante, que enfrentaba problemas de adicción y estaba durmiendo en la calle.

“Ya estamos en contacto con la familia de Dandy, tanto en Miami como en otros estados y países. Estamos trabajando juntos para darle la ayuda que necesita. Gracias a todos los que han mostrado su apoyo”, anunciaron en ese entonces.

Poco después, el artista comenzó un proceso de rehabilitación en Miami, según confirmó él mismo en un video publicado por Conducta en Dade.

“Feliz con esto, sinceramente, otro paso más que estoy dando, y nada, la guerra sigue, esto todavía no ha parado, esto es para toda una vida”, dijo el cantante, que también expresó: “Hay que seguir para adelante, no nos podemos estancar, ¿entiendes?, porque no hay de otra”. En su testimonio destaca el apoyo de su círculo más cercano: “Mi prima y Camila, que todavía estamos de pie y todavía tenemos deseos de seguir”.

En septiembre, un Dandy recuperado regresó al lugar de Miami donde vivió en situación de calle, en un momento cargado de emociones.

En el recorrido, organizado por Conducta en Dade, el cantante compartió detalles íntimos de su proceso de recuperación y agradeció a quienes le tendieron la mano cuando más lo necesitaba.

"Yo estoy ahora mismo aquí, y me parece que quizás no me hubiera ido", dijo al recordar los días que pasó durmiendo en la calle. "Me vienen los recuerdos... Tomé la decisión de salir de esta vida cuando llegó el líder del proyecto Conducta en Dade y me ayudó, me dio alimentos y me convenció de que podía curarme", confesó el músico.

El Dandy relató que al tercer día de recibir esas visitas de apoyo, se subió al carro y fue rumbo a un centro de rehabilitación. “Le dije, compadre, todo lo que hay ahí, déjalo, y vamos. Me saqué la pipa y la tiré por la ventanilla. Recuerdo que la rompí contra el suelo. Me dije: No quiero más nada de esto”, expresó con contundencia.

En una entrevista con el youtuber dominicano Destino Tolk, el artista detalló cómo llegó al límite. “Ya estaba cansado, ya no disfrutaba el high. Sentía el paniqueo, me sentía mal. Un día le dije a un socio: ‘Compadre, llévame a cualquier lugar, pero sácame de aquí’”.

“Me vi flaco, delgado, con la piel quemada, la boca en candela… Le dije: Sácame de aquí, compadre”, recordó. Desde entonces, ha estado en tratamiento y mantiene su compromiso con la rehabilitación. “Esto no es un catarro, esto es para toda la vida”, afirmó.