Dantes Cardosa agradece mensajes de apoyo tras sufrir hemorragia cerebral

El excantante de la Charanga Habanera, Dantes Cardosa, agradeció las incontables muestras de cariño, apoyo y deseos de pronta recuperación que ha recibido luego de que se diera a conocer que había sufrido una hemorragia cerebral por un golpe en la cabeza.

"Gracias por sus oraciones a todos. Estoy muy feliz de toda la buena vibra y todos los mensajes que he recibido. No puedo responder pero me da mucha fuerza y mucha alegría recibir tan hermosos mensajes. Los quiero mucho", se lee en un mensaje en sus redes sociales.

El agradecimiento del cantante se publicó junto a un fragmento de un programa de la televisión peruana sobre su estado de salud, en el que fue entrevistado su hermano Dayán Cardosa.

Dayán aclaró que Dantes no había sufrido un derrame cerebral como se decía en algunos medios, sino una hemorragia en el cerebro que se produjo a raíz de un fuerte golpe que se dio en la cabeza.

El cantante de "Ricky Ricón" llevaba unos días con una infección estomacal, con fiebre, mareos y vómitos. El artista se levantó al baño y se desplomó en los brazos de su esposa, al sufrir un desmayo porque estaba deshidratado.

Su esposa no lo pudo sostener y cayó al piso y se golpeó la cabeza, también tuvo convulsiones y "sufrió una pequeña hemorragia en la parte de atrás del cerebro", dijo el hermano.

"Él se encuentra estable, no le ha afectado el habla, ni la capacidad motora, pero tampoco es que esté caminando. Oren por él y vamos a salir de esta", señaló Dayán.

Aunque fue dado de alta, debe mantener reposo por al menos dos meses y seguir bajo observación.

