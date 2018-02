Estados Unidos, Sur de la Florida,

La cantante brasileña Claudia Leitte ha lanzado su nuevo sencillo "Carnaval" para festejar sus diez años de carrera, y lo ha hecho con la colaboración del cubanoamericano Pitbull .

“Carnaval” es una versión del clásico de la música latinoamericana conocido como"El carnavalito".

El vídeo oficial de la canción fue grabado en Miami y se trata de un tema con texto en inglés y español en el que destaca la sensualidad y el ritmo pegadizo de la canción.

"La canción con Pitbull tiene un poco de esa magia, de esa energía que la fiesta del carnaval tiene en Brasil", ha declarado Claudia Leitte a medios locales de su país.

Pitbull fue invitado también por Leitte a acompañarla este año en el carnaval de Brasil, en el que ella participó activamente. El cantante cubanoamericano mostró su agradecimiento, a través de Twitter, por la invitación.

Pitbull y Claudia Leitte se hicieron amigos desde que cantaron el tema oficial del Mundial de Fútbol de 2014, "We Are One (Ole Ola)".

Aunque el proyecto de la brasileña con Pitbull se remonta a dos años atrás, no ha sido hasta ahora que estrenaran el vídeoclip.