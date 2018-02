América Latina, Cuba,

“Mi trabajo, el que hago yo, no se llama salsa”, afirma el mítico director de la orquesta cubana Los Van Van, Juan Formell , en este vídeo rescatado de “Mi Salsa”, un programa de los años 90 sobre música cubana que se emitió en la televisión.

Entre los presentes figuran, además de Formell, Paulito FG , Cándido Fabré, Wilfredo (Pachy) Naranjo y Juan Carlos Alfonso.

Formell parte de mostrar su desacuerdo con el nombre del programa porque considera que el concepto “salsa” es un término comercializado en los países latinos -y con origen en EE.UU.- por motivos comerciales, pero insiste en que lo que llaman así no es más que música cubana.

Tras la exposición de Formell, hacia el final del fragmento, Juan Carlos Alfonso ―director del grupo Dan Den― afirma que no está de acuerdo con Formell, y declara a que a él sí le gusta la salsa, que es buena, y que "si le ponen salsa es un problema comercial de ellos”.

No obstante, Formell aclara que no es que a él no le guste lo que hacen en otros países latinos, pero simplemente insiste en que él y Los Van Van no hacen salsa.

El rescate de este apasionado diálogo entre músicos cubanos y la conceptualización de la música bailable en la Isla, se puede relacionar con las recientes y polémicas declaraciones del músico dominicano, José Alberto “El Canario”, en las que afirmó que a él la llamada “timba cubana” no le gusta, aunque al mismo tiempo reconocía que es un seguidor confeso de la música que se hace en la Isla.

En una entrevista realizada a Formell en el año 2013 le preguntaron por los principales problemas que en su opinión afectaban al movimiento de la música popular cubana, y el músico respondió lo siguiente:

"Es compleja la pregunta a veces por ética no mencionamos públicamente los errores que se cometen. Hay criterios sobre la difusión, en mi criterio se difunde música que no debiera difundirse y sobre la unión entre los que cultivamos la música popular también hay situaciones pero lo que te puedo asegurar que ocurren cosas buenas para la cultura".

Y añadió: "Nuestra música popular sigue y por muchos años se mantendrá con un alto gusto entre los cubanos".

