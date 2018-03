Estados Unidos,

El reguetonero cubano Chocolate MC se ha confesado en su perfil de Facebook y ha dicho que el malo es él y no le intersa.

En un video publicado este domingo, Chocolate parece hablarle a todos los músicos del género que presumen de sus bondades en las redes sociales y les ha aconsejado que se pongan a cantar. “Puedes tener talento para ser una buena persona y no para cantar y escribir”. Son cosas distintas, aclaró.

De todas las características que un ser humano puede tener (positivas y negativas) a Chocolate no le gusta el robo. “Robar es malo”, dice.

“Ustedes van a perder el público que tienen porque ustedes roban show, ustedes están acabando, el dinero los pone locos. El dinero cambia el mundo, pero yo sí que no he cambiado”.

“El malo soy yo, yo soy el malo todos los días. Yo soy el borracho, el drogadicto, el que no sirve”. Aunque esto no le preocupa porque según cuenta, es así desde que era un niño.

A Chocolate no parece preocuparle lo que hace porque va de frente. “Yo lo que hago lo hago a la cara. Yo me voy en vivo, fumo yerba en vivo, grito, me vuelvo loco en vivo, no me escondo, la gente sabe quién soy yo… Yo no soy zorro, a mí la fama no me ha hecho ningún daño, la fama le hace daño a ellos. Yo soy así desde chiquito”, reitera.

“¿Qué me importa si soy el negativo?, el mundo para que exista tiene que tener de todo, no me importa ser el malo”.

Dijo además que se va a retirar de las llamadas “tiraderas”.

“Si me tiran, no les voy a responder, ya está visto y demostrado que no rapean más que yo. Nací con ese talento y entonces no debo seguir sulfatándome en las redes sociales y cogiendo esas luchas con la gente porque yo soy el rey del reguetón”.