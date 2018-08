América Latina, Cuba,

El sonero cubano Cándido Fabré ha regresado a su tierra, Bayamo, después de pasar algo más de tres meses en Ecuador, donde, según ha dicho a la televisión de Granma fue a impartir unas conferencias.

Lo hizo invitado por el doctor tunero Roberto Tamayo, el especialista que inspiró la canción Deja que Roberto te toque y que tiene fama de ser uno de los mejores foniatras del continente, según explicó en Radio Rebelde el periodista y amigo personal del Rey de la Improvisación Aroldo García.

Fabré ha puesto su voz ronca en manos de Roberto, porque como dice la canción, es "un hombre que hace milagros". Aunque el tema es de Fabré, quien lo popularizó en Cuba fue el salsero Isaac Delgado.

"Llevaba ya 12 años sin ningún tipo de nuevas terapias ni de nuevos ejercicios con Roberto. Tuve la oportunidad de ser invitado a impartir unas conferencias en Guayaquil y aproveché que Roberto vive ahí y durante todo este tiempo he estado alternando las cosas que iba haciendo en el mundo de la música con las terapias con Roberto. Me hice un montón de sesiones de cámara hiperbárica, de banda alfa, de ozono, de estímulo eléctrico, de láser y nuevo ejercicios que Roberto me pasó la mano y me enseñó. Gracias a Dios, pienso que para bien", comentó Fabré a su llegada a Bayamo a bordo de un ómnibus.

De vuelta a Granma, Fabré adelantó que tiene pensado actuar en los carnavales de Manzanillo y dar un concierto en Bayamo. También aprovechó la oportunidad para dedicar unas palabras al exgobernante Fidel Castro por su cumpleaños. Según dijo, cada 13 de agosto hay que seguir celebrándolo como se celebran los 500 años de las ciudades.