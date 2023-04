Cándido Fabré se queja de los precios en Cuba: “Hasta los mangos son impagables”

Cándido Fabré Foto © Facebook/Cándido Fabré

El cantante cubano Cándido Fabré dedicó unos versos a la galopante inflación en la isla, donde “hasta los mangos son impagables”.

El músico escribió en su perfil de Facebook una reflexión en versos en la que apunta que “duele ver cómo cada mañana/Los precios suben y suben/hasta Los mangos que nos Regala Mamá naturaleza son impagables/¿Quién mejora esto?/¿Quién se ocupa?/Yo soy de este pueblo/Yo Cándido el hijo de Sixta y de papá Neto”.

También en otra parte de su improvisación agradeció a los “cubanos por tanto amor /A pesar de lo difícil que corren los tiempos/ Cantamos bailamos luchamos/Con fuerza amor y fe/No soy el que más se escucha/ Pero soy de los que gustan/de calle en calle de barrio en barrio/ de pueblo en pueblo”.

Captura Facebook/Cándido Fabré

“Usted como siempre cantando con la verdad para el pueblo. Dios siempre te bendiga y te proteja, mi respeto maestro, bendiciones para el mulato de buen color”, le comentó una usuaria en su publicación.

En otra respuesta, un internauta le comenta que “Usted es Único en Cuba, le canta a las vivencias más simples y a su vez más recónditas del pueblo cubano”.

“Bendiciones de estrella para usted y su familia. Maestro, los únicos que pueden mejorar esto son nuestros sabios dirigentes, que son los que tienen los precios por las nubes. Usted tranquilo, siga haciendo los temas contagiosos que nos encantan a sus fieles, que así olvidamos las atrocidades que hacen las maravillosas personas que nos dirigen, bendiciones”, apunta otra respuesta a su publicación.

Fabré también en medio de la crisis de apagones del verano de 2022 dedicó unos versos a los apagones y advirtió al gobierno que escuchar a los que salen a las calles de forma pasiva “no es apoyar a los traidores”, sino apreciar a quienes tienen criterios.

“Esto es punto y seguido / Tres Largos apagones en un día / Son muchos para un pueblo / Cuidado, causan mucho malestar”, escribió el repentista al inicio de una publicación en sus redes sociales en la que advirtió que en todos los hogares andan “muy tensos con lo difícil que está todo”.

“Tenemos un pueblo que aún resiste / Lucha con amor fuerza y fe / No dejen que se canse / Escuchar a los que pasivamente salen a las calles no es apoyar a los traidores / Es valorar a los que tienen criterios”, acotó el músico en otro momento de sus versos, en los que también reflexionó sobre temas más generales.

En esa ocasión, Las palabras del músico también fueron recibidas con agradecimiento por decenas de internautas residentes en municipios orientales como Manzanillo, Bayamo o Campechuela, que ratificaron la dureza de los tiempos que corren para los cubanos.

“Sin palabras, ya era hora que despertarás y alzaras tu voz por Oriente”, sentenció una comentarista.

También en julio de ese año el músico cubano echó mano de su arte para comentar la realidad en la isla.

A comienzos ese mes, Fabré, cuyo apoyo al régimen castrista es ampliamente conocido, escribió unos versos sobre el éxodo masivo de cubanos, en los que lamentó la suerte que corren muchos de sus compatriotas que no pueden alcanzar su sueño de abandonar el país, e incluso llegó a pedir que aquellos que no pueden llegar a su destino no sean devueltos a Cuba.

Asimismo, el artista cubano en junio de ese año reaccionó indignado tras encontrarse un baño público cerrado en el servi-Cupet Gaspar, en la provincia de Ciego de Ávila, incidente que lo llevó a improvisar un pequeño discurso ante los baños en cuestión y a concluir que esa "no es la revolución que hizo Fidel Castro".