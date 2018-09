América Latina, México,

La cantante cubanoamericana Camila Cabello emocionó a miles de fanáticos durante su primera presentación en México al interpretar el tema “Entra en mi vida”, una popular balada lanzada en 2002 por la agrupación Sin Bandera.

En un conciertazo muy emotivo que también contó con la presencia de su padre, nacido en México, y un grupo de mariachis, la ex Fifth Harmony tocó el corazón de más de 11 mil espectadores mexicanos con sus colaboraciones junto al dúo Jesse & Joy y el argentino Noel Schajris, de Sin Bandera.

“Otro momento mágico en el ‘Never be the same Tour’ con mi amigo Noel Schajris. Te quiero, amigo ¡Entra en mi vida!”, escribió la cantante en sus redes sociales, donde adjuntó videos de la interpretación.

La intérprete de Havana confesó que lloró “como tres veces antes de salir al escenario” el pasado lunes en la noche, pues se sentía “tan nerviosa que pensé que me iba a morir”, comentó en Instagram.

El próximo 20 de octubre, la cubana continuará con su gira por Latinoamérica con una presentación en el DirecTV Arena de Buenos Aires. Camila también se presentará en Brasil y Chile, y se espera que cierre el Tour con Puerto Rico.