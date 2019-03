Estados Unidos, Sur de la Florida,

Publicado el Lunes, 4 Marzo, 2019 - 07:14 (GMT-5)

¡La cubanoamericana Genesis Díaz va a por todas!

Después de haber enamorado al público de La Voz Us y lograr integrar el equipo de la cantante mexicana alejandra Guzmán, en la entrega del pasado domingo la joven cantante se enfrentó a la concursante Sheniel Maisonet en la sección de las batallas, con la interpretación a dúo del tema Something just like this de Coldplay y The Chainsmokers.

Luego de que ambas defendieran la canción ante la atenta mirada de su coach, finalmente Guzmán decidió eliminar a Sheniel y quedarse con Genesis para que continuara dentro del concurso.

"Me quedé con Genesis porque creo que me dio esa leona que yo necesitaba y tiene sangre de artista esta mujer, es mi 'unicornio de la suerte'", comentó la artista mexicana luego de elegir a la cubana.

No obstante, no toda está perdido para Sheniel, pues la joven fue 'robada' por Carlos Vives y ahora forma parte del equipo del colombiano.

La ganadora, por su parte, no dudó en agradecer su coach a través de su cuenta de Instagram por la gran confianza que ha depositado en ella:

"MIL GRACIAS A MI COACH! @laguzmanmx TE QUIERO MUCHO MUCHO MUCHO! Gracias por creer en mí. Le voy con todo ahora para los vivos a representar #TEAMGUZMAN a potenciales FULL!!! Estas palabras de mi coach me llenan de fuerza y motivación", escribió la joven.

Ahora solo queda ver la próxima aparición de Genesis dentro del programa haciendo gala de su potente voz.

Pero no es la única concursante de origen cubano que aún sigue su curso dentro del talent show televisivo de la cadena Telemundo. Tras la salida de Orlando Iturriaga (tema Fonsi), luego de perder en las batallas con el boricua Jerry Montañez, aún quedan ver los enfrentamientos musicales de Katherine López (team Luis Fonsi) y de María Karla Urra (team Wisin).

