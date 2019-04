Europa, España,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Viernes, 12 Abril, 2019 - 17:08 (GMT-5)

La cubana Mariela Flores lo ha vuelto a hacer: con su potente voz ha dejado impactados a los miembros del jurado de Got Talent España y ¡se ha ganado un pase de oro a la gran final!

Luego de interpretar en su audición el tema Somewhere del musical West Side Story, que le valió grandes halagos de los cuatro coaches, ahora ha impresionado con una exquisita interpretación de I have nothing, de Whitney Houston.

Mariela, de 37 años, no solo hizo su propia versión del icónico tema, sino que pudo mostrar muchos matices de su voz y que puede desplazarse de las notas graves a las más agudas logrando una entrega impecable, que incluso le valió los halagos del controversial presentador de televisión y escritor Risto Mejide.

No ad for you

"Creo que es una tremenda injusticia que gente como tú tenga que estar al mismo nivel de otros concursantes, porque tu nivel sí que dignifica este concurso (...) cuando alguien canta así, se le tiene que reconocer como merece", dijo el presentador provocando lágrimas de emoción de la cantante cubana.

Por su parte, la actriz Eva Isanta, conocida por la serie La que se avecina, hizo un "llamamiento a todos los productores de teatro musical de este país, para que realmente te consideraran, eres fantástica".

La joven habanera, que con el pase de oro conjunto se convirtió en la primera finalista del show, ha demostrado que lo tiene todo para coronarse como la ganadora de la edición 2019.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194