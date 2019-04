América Latina, Cuba,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Viernes, 26 Abril, 2019 - 15:13 (GMT-5)

El cantautor cubano Alex Cuba, quien se asentó en Canadá en 1999 y que cuenta con cuatro premios Grammy Latino, ha estrenado el videoclip de su tema Ciudad Hembra (La Habana), dedicado a la capital cubana y que comparte con el popular Kelvis Ochoa.

El clip, producido en La Habana y dirigido por Robin Pedraja, repasa luces y sombras de una ciudad que genera sentimientos encontrados, pero en la que siempre ganan el amor y la nostalgia, y que no deja de inspirar hermosas canciones. El video cuenta con la actuación especial del reconocido actor cubano Luis Alberto García.

Alex y Ochoa unen sus voces para cantarle a la ciudad donde "ya no existe el tiempo y nada es mentira ni es verdad", y cuyo resultado es un tema que promete convertirse en éxito, en un imperdible en cualquier playlist de La Habana, y colarse en el corazón de muchos.

No ad for you

"La idea de hacerle una canción a La Habana no fue pensada o planificada. Esta canción me llegó por el coro, quizás hace un año; yo escribo mucho la música desde un punto de vista sonoro, la sonoridad de las palabras es lo que me hace escribir mis canciones. No tengo idea de por qué me llegó, pero me llegó. Una vez que tuve el coro entonces me propuse escribir la canción que, te confieso, fue un poco difícil. Ya cuando empecé me di cuenta que tenía que hablar de La Habana de esta manera atrevida. Y para mí es un goce que la canción salga a la luz en el cumpleaños 500 de la ciudad de La Habana; es decir que me demoré 500 años para escribirle una canción a La Habana", contó Alex Cuba a Vistar.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194