Publicado el Viernes, 9 Agosto, 2019 - 21:41 (GMT-5)

La bailarina y saxofonista cubana Daniela Darlin se ha sumado al #ChinaChallenge que ha tenido contagiadas a las redes durante los dos últimos meses, luego de que el cantante Anuel AA lo lanzara a través de su cuenta de Instagram.

El challenge consiste en bailar al ritmo del tema China, de Anuel, Karol G, Daddy Yankee y Bad Bunny, haciendo unos movimientos similares a cuando se anda en silla de ruedas, algo que ha resultado ofensivo para muchos y por lo que Anuel ha sido bastante criticado.

No obstante, la canción ha tenido muy buena aceptación por la combinación entre cuatro grandes del género y el sample del popular tema It wasn't me, de Shaggy, y suma más de 265 millones de reproducciones en YouTube.

La artista cubana no ha querido dejar pasar la racha del tema y ha colgado un espectacular video en su canal de YouTube y, aunque lo ha nombrado #ChinaChallenge, en realidad ha hecho su propia versión del reto e incluso ha ido más allá, cantando un fragmento.

La exconcursante de Nuestra Belleza Latina impresionó una vez más con su talento para tocar el saxofón y bailar al mismo tiempo, y además, con sensuales movimientos de baile y una dinámica coreografía.

"Increíble Daniela, lo esperaba con ansias este video cuando vi que lo anunciaste. Demasiado talento, bella", "Me encantó el video", "Súper bonita Daniela esa espontaneidad con que haces las cosas te hacen lucir experta en todo", "Cuba siempre marcando la diferencia", comentaron algunos seguidores.

Daniela ya se ha sumado a otros challenges de las redes con mucho éxito, uno de los más recientes fue Con Calma, de Daddy Yankee.

